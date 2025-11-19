Десерти для сміливих: в центрі Харкова є кав'ярня з нестандартними вафлями та макаронами

За один десерт у харківській кав'ярні потрібно буде віддати від 120 гривень

У самому центрі Харкова є кав’ярня з незвичайним підходом до десертів — тут пропонують солодощі у формі статевих органів.

На офіційній Instagram-сторінці кав’ярні "love_is_kava" можна побачити асортимент: від кольорових макаронів до вафель, а також широкий вибір смаків та відтінків шоколаду. Кожен десерт не лише виглядає провокативно, але й має унікальний смак.

Нині в соцмережі кав’ярні прейскуранта немає, однак у коментарях під деякими відео зазначають, що "чоловічі" солодощі коштують 150 гривень, а "жіночі" — 120 гривень. Варто зауважити, що ціни можуть відрізнятися, адже пост був опублікований ще у 2024 році. Замовлення можна оформити безпосередньо у закладі.

Схожа концепція вже існує у Києві — кондитерська "MISTER WILLY" пропонує набори з солодощів, ціна яких за набір сягає майже 700 гривень. Українці можуть купити солодощі безпосередньо у магазині або замовити онлайн з доставкою поштою, як йдеться на їхній сторінці в Instagram.

