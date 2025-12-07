З Днем української хустки 2025! Дуже красиві привітання, яскраві картинки

Не забудьте привітати своїх близьких та друзів

Згідно зі святковим календарем на грудень 2025 року, цієї неділі у багатьох країнах відзначають День української хустки. Це свято з’явилося порівняно недавно — 2019 року, і вже встигло здобути популярність у всьому світі.

Це свято присвячене одному із найяскравіших та символічних елементів української культури. З давніх-давен українська хустка вважається найважливішим елементом народного костюма та невіддільною частиною національної культури.

Ідея створення сучасного свята належить групі громадських діячів, артистів, викладачів та успішних жінок України. Варто наголосити, що українська діаспора у всьому світі також відзначає цей важливий елемент національного костюма.

На честь свята "Телеграф" підготував добірку найкращих листівок та оригінальних побажань своїми словами до Дня української хустки 7 грудня українською мовою. Надішліть привітання рідним та знайомим у соцмережах чи месенджерах.

З Днем української хустки! Нехай цей теплий символ нашої культури завжди зігріває вашу душу, дарує натхнення та оберігає від неприємностей. Миру, гордості за традиції та щасливих днів!

Вітаю з Днем української хустки! Це оберіг нації та символ жіночності. Бажаю вам квіткового настрою, сімейного затишку та безмежної гордості за нашу яскраву спадщину!

З Днем української хустки! Нехай цей оберіг завжди буде з вами, нагадує про коріння та дарує тепло. Миру та злагоди вашій родині!

Зі святом 7 грудня! Українська хустка – це сила, краса та наша історія. Носіть її з гордістю, відчувайте захист і насолоджуйтесь кожним днем.

Вітаю з Днем української хустки! Нехай її тепло завжди зігріває душу, дарує мир і нагадує про рідне коріння. Бережіть себе та Україну!

Нагадаємо, що цієї неділі християни вшановують пам’ять святого Амвросія Медіоланського. "Телеграф" писав, що не можна робити сьогодні 7 грудня.