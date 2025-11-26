Від шедевра до складу: де в Україні подивитись на занедбаний костел, в якому зберігали добриво (фото)

У центрі села на Тернопільщині руйнується велична споруда, яка колись була серцем життя місцевої громади

У селі Сороцьке, що в Тернопільській області, є костел, який колись був одним із найгарніших у селі, але зараз він занедбаний. Храм перетворили на якийсь час у звичайний склад.

Храм назвали на честь Матері Божої Неустанної Помочі. Яка його історія, що трапилось з костелом і який нині має вигляд, розповіли в "Ternopolis".

Старі стіни ховають історію століть

Вхід до костелу

Костел Матері Божої Неустанної Помочі збудували на початку ХХ століття – між 1902 та 1907 роками. Фінансували будівництво місцеві землевласники Міхал-Віктор Баворовський та його дружина Марія-Северина. Храм спроектував відомий львівський архітектор Міхал Ковальчук у неоготичному стилі. Місцями збереглись вітражі французьких майстрів.

Порожнє приміщення, які колись сяяли від сонця

Останню службу в костелі провели у 1944 році. Після того як із села виїхали поляки, храм закрили. За радянських часів його використовували як склад, а для чого саме — досі невідомо. Ймовірно що там могло бути зерно чи міндобриво.

Занедбаний дах та стіни

Після здобуття незалежності костел перестали використовувати, але доглядати його ніхто не став. Місцева греко-католицька громада має свій старий та красивий храм, тому колишній костел залишився пустувати й поступово руйнується.

