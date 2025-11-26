От шедевра до склада: где в Украине посмотреть на заброшенный костел, в котором хранили удобрения (фото)

В центре села на Тернопольщине рушится величественное сооружение, которое когда-то было сердцем жизни местной общины

В селе Сороцкое, что в Тернопольской области, есть костел, который когда-то был одним из самых красивых в селе, но сейчас он заброшен. Храм превратили в одно время в обычный склад.

Храм назвали в честь Матери Божьей Неустанной Помощи. Какова его история, что случилось с костелом и как он выглядит сейчас, рассказали в "Ternopolis".

Старые стены скрывают историю веков

Вход в костёл

Костёл Матери Божьей Неустанной Помощи был построен в начале ХХ века – между 1902 и 1907 годами. Финансировали строительство местные землевладельцы Михал-Виктор Баворовский и его супруга Мария Северина. Храм спроектировал известный львовский архитектор Михал Ковальчук в неоготическом стиле. Местами сохранились витражи французских мастеров.

Пустое помещение, когда-то сияющее от солнца

Последнюю службу в костеле провели в 1944 году. После того как из села уехали поляки, храм закрыли. В советское время его использовали как склад, а для чего именно — до сих пор неизвестно. Вероятно, там могло быть зерно или минеральные удобрения.

Заброшенная крыша и стены

После обретения независимости костел перестали использовать, но ухаживать за ним никто не стал. Местная греко-католическая община имеет свой старый и красивый храм, поэтому бывший костел остался пустовать и постепенно разрушается.

