Рус

Золоті зуби, пишні вбрання, недоторканність жінок та інші дивовижні традиції закарпатських ромів

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Деякі роми дотримуються вікових традицій
Деякі роми дотримуються вікових традицій. Фото Колаж "Телеграф"

Не всі роми однакові і не всі бідно живуть

Роми в Україні живуть давно. Однак це окрема народність, яка не завжди підкоряється правилам та засадам українського суспільства. Деякі касти мають свої вікові традиції, дехто живе зможно, а дехто побирається.

Що варто знати:

  • Роми в Україні мають вікові традиції та часто живуть за власними правилами
  • Традиції ромів, як-от золоті коронки та пишне вбрання, походять з їхнього кочового минулого
  • Найбільшим гріхом гостя у ромів є порушення традиції недоторканності жінок і дітей у будинку

Про те, як живуть багаті роми на Закарпатті та які у них дивовижні традиції, розповів Дмитро Комаров у новому випуску шоу "Світ навиворіт".

Героями програми телеведучого стали не лише багаті роми, а й бідні, які мешкають на Львівщині та Закарпатті. Однак саме ті, що мають достаток, більше дотримуються вікових традицій.

Так, наприклад, у них є традиція вставляти золоті коронки на зуби. Серед ромів це вважається показником багатства та просто модно. Однак, як розповів Комаров, початок ця традиція бере з давніх часів, коли роми багато кочували, а золото було найнадійнішою валютою. Звідси традиція носити на собі багато золотих прикрас.

Роми Закарпаття
Роми Закарпаття

З кочовим способом життя ромів пов’язана також традиція пишного багатошарового вбрання у жінок. У давнину вони змушені були переміщати свої речі на собі. А ще в нарядах ромських жінок відобразилися культурні нашарування від інших народів — турецьких, арабських тощо, саме тому їхній традиційний одяг часто такий строкатий і незвичайний.

Роми Закарпаття
Роми Закарпаття, традиції

Будучи в будинку однієї ромської родини на Закарпатті, Дмитро Комаров поцікавився у господаря дому, що для них є найбільшим гріхом гостя. За що людину можуть вигнати з дому назавжди і навіть побити. Як виявилося, роми мають традицію недоторканності жінок у будинку. Якщо гість доторкнувся до жінки або образив дитину, його одразу виженуть, або навіть дадуть прочухана.

Роми Закарпаття, традиції

Ще одна незвичайна традиція, чому деякі роми живуть заможно, це спільні заробітки. Наприклад, якщо у сім’ї 5 братів, то спочатку всі п’ятеро заробляють на дім та машину старшого, потім другого, третього і так, доки не забезпечать гідні умови життя для всіх братів.

Роми Закарпаття, традиції

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть багаті роми в Україні. Будинки як палаци і все в золоті.

Теги:
#Роми #Цигани #Світ навиворіт #Дмитро Комаров