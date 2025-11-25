Золоті зуби, пишні вбрання, недоторканність жінок та інші дивовижні традиції закарпатських ромів

Не всі роми однакові і не всі бідно живуть

Роми в Україні живуть давно. Однак це окрема народність, яка не завжди підкоряється правилам та засадам українського суспільства. Деякі касти мають свої вікові традиції, дехто живе зможно, а дехто побирається.

Що варто знати:

Роми в Україні мають вікові традиції та часто живуть за власними правилами

Традиції ромів, як-от золоті коронки та пишне вбрання, походять з їхнього кочового минулого

Найбільшим гріхом гостя у ромів є порушення традиції недоторканності жінок і дітей у будинку

Про те, як живуть багаті роми на Закарпатті та які у них дивовижні традиції, розповів Дмитро Комаров у новому випуску шоу "Світ навиворіт".

Героями програми телеведучого стали не лише багаті роми, а й бідні, які мешкають на Львівщині та Закарпатті. Однак саме ті, що мають достаток, більше дотримуються вікових традицій.

Так, наприклад, у них є традиція вставляти золоті коронки на зуби. Серед ромів це вважається показником багатства та просто модно. Однак, як розповів Комаров, початок ця традиція бере з давніх часів, коли роми багато кочували, а золото було найнадійнішою валютою. Звідси традиція носити на собі багато золотих прикрас.

З кочовим способом життя ромів пов’язана також традиція пишного багатошарового вбрання у жінок. У давнину вони змушені були переміщати свої речі на собі. А ще в нарядах ромських жінок відобразилися культурні нашарування від інших народів — турецьких, арабських тощо, саме тому їхній традиційний одяг часто такий строкатий і незвичайний.

Будучи в будинку однієї ромської родини на Закарпатті, Дмитро Комаров поцікавився у господаря дому, що для них є найбільшим гріхом гостя. За що людину можуть вигнати з дому назавжди і навіть побити. Як виявилося, роми мають традицію недоторканності жінок у будинку. Якщо гість доторкнувся до жінки або образив дитину, його одразу виженуть, або навіть дадуть прочухана.

Ще одна незвичайна традиція, чому деякі роми живуть заможно, це спільні заробітки. Наприклад, якщо у сім’ї 5 братів, то спочатку всі п’ятеро заробляють на дім та машину старшого, потім другого, третього і так, доки не забезпечать гідні умови життя для всіх братів.

