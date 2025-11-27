День святого Миколая 2025: як написати листа, щоб точно отримати подарунок

Напередодні свята час написати листа святому Миколаю

У суботу, 6 грудня, за новим церковним календарем українці відзначатимуть велике свято — День святого Миколая. Цей день дає початок усім новорічно-різдвяним святам та асоціюється з подарунками та гостинцями, які люди дарують один одному. Особливо на День святого Миколая чекають діти, вони пишуть листи Миколаю і чекають від нього подарунків.

"Телеграф" розповідає, як написати листа святому Миколаю, як його оформляти і що просити. Спільне написання такого листа може стати чудовим моментом єднання та проведення часу з дітьми.

Лист святому Миколаю – як написати?

Перед тим, як розпочинати написання листа з дітьми, можна створити святкову атмосферу, наприклад, поставити вдома ялинку, запалити гірлянди та включити новорічну музику. Для написання можна використовувати гарний кольоровий папір з блискітками, різнокольорові олівці або фломастери. А сам лист можна прикрасити малюнками чи наклейками.

Почніть лист із привітання або теплого ввічливого звернення. Наприклад: "Дорогий Святий Миколай!" або "Привіт, любий Святий Миколай! ". Також можна запитати, як у нього справи або привітати з прийдешніми святами.

Потім можна розповісти трохи про себе — ім’я, вік, у якому класі навчаєшся або в якому місті/селі живеш. Також можна поділитися зі святим Миколаєм своїми захопленнями, хобі, успіхами у навчанні та розповісти про свою поведінку.

Не зайвим також буде згадати про свої добрі справи та правильні вчинки. А якщо в поведінці були огріхи, то можна чесно зізнатися в них і пообіцяти більше так не робити.

Після цього можна перейти до написання своїх побажань та прохань до святого Миколая. Розкажіть, що хочете отримати у подарунок, і неодмінно поясніть, чому це так важливо для вас.

Найкраще не перевантажувати Миколая та не писати надто багато побажань для себе. Також не варто просити не лише матеріальні подарунки, спробуйте загадати щось для своїх рідних – миру, здоров’я, багатства, удачі.

Подяка та прощання також важлива частина листа святому Миколаю. Скажіть йому дякую за минулорічні подарунки, за святкову атмосферу та гарний настрій. А також побажайте йому здоров’я, тепла та всього найкращого. Наприкінці можна залишити короткий підпис і за необхідності повну зворотну адресу.

Ідеї, що можна попросити у святого Миколая

Лист до Святого Миколая – це чудовий момент, щоб поговорити з дітьми про важливе. Поясніть дитині, що потрібно думати не лише про себе, і не лише про матеріальні цінності. Разом із сином чи донькою ви можете попросити у святого Миколая, наприклад миру для України та у вашій родині, здоров’я близьким, достатку та радості.

А щодо матеріальних подарунків, то тут вибір дуже великий, і це не тільки іграшки.

Книжка, про яку давно мріяли.

Настільна гра для всієї родини.

Набір для творчості (малювання, ліплення, шиття).

Конструктор, лялька чи машинка.

Спортивний інвентар (м’яч, ковзани чи велосипед).

Одяг чи взуття, про які мріє дитина.

Квитки в кіно чи на концерт, куди дитина хотіла б потрапити.

Гаджети (і це не лише новий телефон).

Зразок, як виглядає лист святому Миколаю

