"Живе найкраще життя": кумедний пес в авто підкорив мережу (відео)

Незворушності тварини можна тільки позаздрити

У соцмережах з’явилося відео, на якому велика собака сидить на передньому сидінні автомобіля та визирає у вікно. Тварина спостерігала за дорогою, випромінюючи впевненість та олімпійський спокій.

Пес виглядав так, ніби це він є справжнім власником авто, а за кермом перебуває його персональний водій. Кумедне відео оприлюднили у одному з одеських пабліків.

"Він живе найкраще життя", — переконані автори відео.

На кадрах видно, як собака примруживши очі, "недбало" висунула лапу назовні, що додає сцені кумедної "кіношної" пафосності. Вуха собаки дбайливо закриті від протягу яскравим кольоровим шаликом.

Відео вже зібрало понад 135 тисяч переглядів, піднімаючи настрій користувачам.

Варто зазначити, що героєм відео є собака породи маламут, якого звуть Люка.

Люка з тарілкою азійських пельменів цзяоцзи

Йому два роки й він має свій особистий канал у соцмережі Instagram зі 146 тис підписників.

