"Шукають, де національний кешбек витратити". Українців розвеселила пухнаста черга "покупців" біля магазину (відео)

Тварини стояли біля відчинених дверей магазину та чекали

У Запоріжжі біля одного з продуктових магазинів, де продають м'ясо, побачили цікаву картину. Адже кілька безпритульних собак вишикувались в чергу.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо, однак українців вона розвеселила.

На опублікованому відео видно, як біля продуктового магазину, де відчинені двері вишикувалась черга. Щоправда, це були не звичайні покупці, а безпритульні собаки. Тварини просто чемно стояли біля дверей та чекали, не звертаючи увагу на людей.

У коментарях користувачі жартували та писали, що ймовірніше собак підгодовують в цьому магазині. Або вони чекають покупця, який винесе їм щось смачненьке. Не оминули українці й тему розрахунку грошами за національний кешбек:

"Вони прийшли кешбек витратити";

"Мабуть, їх там підгодовують";

"Може просто собаки чекають сердобольну бабуську, яка завжди там купляє щось?"

Нагадаємо, що нещодавно вчергове в магазині "Аврори" на касі побачили кота. Тваринка мирно лежала прямо на полиці для викладання товару та фактично не звертала увагу на людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рогаті тварини гуляли просто серед міста на Дніпропетровщині.