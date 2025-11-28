Три краплі — і жодного запотівання: простий трюк для дзеркал у ванній (відео)

Ці лайфхаки вам знадобляться

Конденсат на дзеркалі у ванній після душу або банних процедур — поширена проблема, з якою стикається майже кожен. Туман на склі заважає бачити відображення і створює відчуття бруду навіть у чистому приміщенні. Багато господинь намагаються вирішити це за допомогою хімічних засобів, хоча існує простий і доступний спосіб без зайвих витрат. Використання невеликої кількості рослинної олії на поверхні дзеркала допомагає запобігти утворенню конденсату та зберегти скло прозорим і блискучим. Про це розповіли на TikTok-сторінці "dianagologovets".

Тонкий шар олії на губку здатний вирішити цю проблему. Досвідчений лайфхак, перевірений багатьма господинями, дозволяє уникнути ефекту запотівання без складної побутової хімії. Для застосування достатньо взяти м’яку сторону губки для миття посуду, нанести на неї три краплі будь-якої рослинної олії — соняшникової або оливкової — і протерти дзеркало легкими рухами. Після цього слід відполірувати поверхню сухою ганчіркою з мікрофібри. Плівка залишиться, але дзеркало буде блискучим і прозорим, навіть якщо у ванній кімнаті висока вологість. Вода просто скочуватиметься вниз, не залишаючи туману на склі.

Щоб дзеркало було не лише непітніючим, а й ідеально чистим, після обробки олією можна скористатися додатковою сумішшю для видалення слідів. Для цього змішують дві столові ложки ополіскувача, одну ложку оцту, одну ложку миючого засобу для посуду та половину склянки води. Нанесена на поверхню, вона ефективно прибирає плями та залишки, залишаючи дзеркало блискучим і без розводів. Таким чином, поєднання тонкої плівки олії та цієї легкої очищувальної суміші забезпечує ідеальний результат, навіть у приміщеннях із високою вологістю.

Варто наносити олію тонким шаром, щоб уникнути зайвого жирного ефекту. Цей прийом ефективний не лише для дзеркал — його можна використовувати і на скляних дверцях душових кабін. Поєднання олії та очищувальної суміші забезпечує дзеркала чистими, прозорими та без туману, роблячи догляд за ними простим і доступним.