Косметика і не тільки. Українка розповіла, як ще на Укрпошті витрати "зимову тисячу"

Подати заявку можна через "Дію" до 25 грудня 2025, а через Укрпошту — 25 січня 2026

Деяким українцям вже почала приходити "зимова тисяча", яку можна витратити лише на визначені послуги. Однак люди знайшли лайфхак, який розширює цей список.

Про це розповіла користувачка у Threads. Як саме вона оформлювала тисячу підтримки від держави не відомо, але гроші зарахувались швидко. Ще 15 листопада подала заяву і вже через кілька днів отримала кошти.

Жінка каже, що прийшла на Укрпошту забирати посилку, яку замовила накладеним платежем, і під час оплати вирішила скористатись картою Національного кешбеку. Саме туди приходить "зимова тисяча". Оплата посилки пройшла успішно про що свідчить скріншот. Сама ж жінка була дуже здивована, адже замовляла пряжу, а вона не входить в перелік послуг, які можна оплатити "зимовою тисячею".

Скріншот поста жінки

"Схоже зимовою підтримкою можна на Укрпошті оплатити за будь-яке замовлення. Замовляла пряжу не українського виробництва накладеним платежем, думаю, ну спробую оплатити картою кешбеку. І оплата пройшла", — пише користувачка.

У коментарях українці ділились своїми випадками, куди витратили "зимову тисячу". Декому навіть вдалось оплатити косметику на Укрпошті:

"Теж сьогодні розрахувалась. Замовляла посилку з MAKEUP, оплата пройшла";

"Я замовила на MAKEUP, цікаво, чи зможу оплати на Укрпошті. На сайті Єви вже є офіційно, що можна оплачувати, якщо оплата при отриманні на Укрпошті";

"І я з Єви оплатила".

