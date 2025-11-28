Косметика и не только. Украинка рассказала, как еще на Укрпочте потратить "зимнюю тысячу"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подать заявку можно через "Дію" до 25 декабря 2025 года, а через Укрпочту — 25 января 2026 года
Некоторым украинцам уже начала приходить "зимняя тысяча", которую можно потратить только на определенные услуги. Однако люди нашли лайфхак, расширяющий этот список.
Об этом рассказала пользовательница в Threads. Как именно она оформляла тысячу поддержки от государства, неизвестно, но деньги пришли быстро. Еще 15 ноября подала заявление и уже через несколько дней получила деньги.
Женщина говорит, что пришла на Укрпочту забирать посылку, которую заказала наложенным платежом, и при оплате решила воспользоваться картой Национального кэшбека. Именно туда приходит "зимняя тысяча". Оплата посылки прошла успешно о чем свидетельствует скриншот. Сама же женщина была очень удивлена, ведь заказывала пряжу, а она не входит в список услуг, которые можно оплатить "зимней тысячей".
"Похоже зимней поддержкой можно на Укрпочте оплатить любой заказ. Заказывала пряжу не украинского производства наложенным платежом, думаю, ну попробую оплатить картой кэшбека. И оплата прошла", — пишет пользователь.
В комментариях украинцы делились своими случаями, куда потратили "зимнюю тысячу". Некоторым даже удалось оплатить косметику на Укрпочте:
- "Тоже сегодня рассчиталась. Заказывала посылку с MAKEUP, оплата прошла";
- "Я заказала на MAKEUP, интересно, смогу ли оплаты на Укрпочте. На сайте Евы уже официально указали, что можно оплачивать, если оплата при получении на Укрпочте";
- "И я из Евы оплатила".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "зимнюю тысячу" не принимает один из самых больших интернет-магазинов.