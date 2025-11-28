Косметика и не только. Украинка рассказала, как еще на Укрпочте потратить "зимнюю тысячу"

Подать заявку можно через "Дію" до 25 декабря 2025 года, а через Укрпочту — 25 января 2026 года

Некоторым украинцам уже начала приходить "зимняя тысяча", которую можно потратить только на определенные услуги. Однако люди нашли лайфхак, расширяющий этот список.

Об этом рассказала пользовательница в Threads. Как именно она оформляла тысячу поддержки от государства, неизвестно, но деньги пришли быстро. Еще 15 ноября подала заявление и уже через несколько дней получила деньги.

Женщина говорит, что пришла на Укрпочту забирать посылку, которую заказала наложенным платежом, и при оплате решила воспользоваться картой Национального кэшбека. Именно туда приходит "зимняя тысяча". Оплата посылки прошла успешно о чем свидетельствует скриншот. Сама же женщина была очень удивлена, ведь заказывала пряжу, а она не входит в список услуг, которые можно оплатить "зимней тысячей".

Скриншот поста женщины

"Похоже зимней поддержкой можно на Укрпочте оплатить любой заказ. Заказывала пряжу не украинского производства наложенным платежом, думаю, ну попробую оплатить картой кэшбека. И оплата прошла", — пишет пользователь.

В комментариях украинцы делились своими случаями, куда потратили "зимнюю тысячу". Некоторым даже удалось оплатить косметику на Укрпочте:

"Тоже сегодня рассчиталась. Заказывала посылку с MAKEUP, оплата прошла";

"Я заказала на MAKEUP, интересно, смогу ли оплаты на Укрпочте. На сайте Евы уже официально указали, что можно оплачивать, если оплата при получении на Укрпочте";

"И я из Евы оплатила".

