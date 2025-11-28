Зникло з карти 25 років тому: що сьогодні можна побачити у селі-привиді на Одещині (фото)

Колишні жителі переселилися до сусідніх населених пунктів

На узбережжі лиманів Одеської області та вздовж старих трас можна зустріти безліч напівзруйнованих хуторів та дачних масивів. Але серед повністю покинутих сіл особливо виділяється Оленівка у Березівському районі — населений пункт, який зник із карти чверть століття тому.

"Телеграф" вирішив розповісти про це безлюдне місце, в якому раніше вирувало життя.

Оленівка (відома також як Єлєновка) офіційно перестала існувати у 1999 році. Причиною стало будівництво газопроводу: мешканців почали поступово переселяти, і більшість сімей перебралися до сусідніх сіл, головним чином до Ряснопілі. Так колишнє поселення спорожніло, а його територія стала безлюдною.

Ряснопіль на карті

Сьогодні на місці Оленівки можна побачити залишки дороги, напівзруйновані будівлі та старовинний цвинтар, який привертає увагу дослідників та мандрівників. Серед звичайних могил виділяється незвичайний хрест, що нагадує якір. Якщо придивитися, на його верхній частині видніється напис "Інці" — традиційна абревіатура фрази "Ісус Назарянин, Цар Юдейський" з Нового Завіту, яка зазвичай розміщується на титлі розп’яття.

Хрест, схожий на якір із написом "ІНЦІ" на цвинтарі в Оленівці. Фото: Одеський кур’єр

Зарослий цвинтар у колишньому селі Оленівка на Одещині. Фото: Вікіпедія

Зберігся тут і меморіал місцевим жителям, які загинули під час Другої світової війни. А ще одне нагадування про село, що зникло, — колодязь з фігурою лелеки, що колись стояв у центрі Оленівки. Після переселення мешканців його перенесли на околицю Березівки, де він перебуває і зараз.

Сходи та льох біля них. Фото: Одеський кур’єр

Нагадаємо, на Тернопільщині раніше було розташоване місто Червоногрод, якого вже як півстоліття немає на жодній карті. На його території тепер є лише залишки Червоногродського замку XVII століття та католицького костелу XVIII століття, і на пагорбі занедбаний цвинтар з каплицею.