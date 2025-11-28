Исчезло с карты 25 лет назад: что сегодня можно увидеть в селе-призраке на Одесчине (фото)

Бывшие жители переселились в соседние населённые пункты

На побережье лиманов Одесской области и вдоль старых трасс можно встретить множество полуразрушенных хуторов и дачных массивов. Но среди полностью покинутых сел особенно выделяется Оленовка в Березовском районе — населённый пункт, который исчез с карты четверть века назад.

"Телеграф" решил рассказать об этом безлюдном месте, в котором раньше бурлила жизнь.

Оленовка (известная также как Еленовка) официально перестала существовать в 1999 году. Причиной стало строительство газопровода: жителей начали постепенно переселять, и большинство семей перебрались в соседние сёла, главным образом в Ряснополь. Так бывшее поселение опустело, а его территория стала безлюдной.

Сегодня на месте Оленовки можно увидеть остатки дороги, полуразрушенные строения и старинное кладбище, которое привлекает внимание исследователей и путешественников. Среди обычных могил выделяется необычный крест, напоминающий якорь. Если присмотреться, на его верхней части виднеется надпись "IНЦI" — традиционная аббревиатура фразы "Иисус Назарянин, Царь Иудейский" из Нового Завета, которая обычно размещается на титле распятия.

Крест, похожий на якорь с надписью "IНЦI" на кладбище в Еленовке. Фото: Одесский курьер

Заросшее кладбище в бывшем селе Еленовка в Одесской области. Фото: Википедия

Сохранился здесь и мемориал местным жителям, погибшим во время Второй мировой войны. А ещё одно напоминание об ушедшей деревне — колодец с фигурой аиста, когда-то стоявший в центре Оленовки. После переселения жителей его перенесли на окраину Березовки, где он находится и сейчас.

Лестница и погреб возле неё. Фото: Одесский курьер

Напомним, в Тернопольской области раньше был расположен город Червоногрод, которого уже как полстолетия нет ни на одной карте. На его территории теперь есть лишь остатки Червоногродского замка XVII века и католического костёла XVIII века, и на холме заброшенное кладбище с часовней.