Щастя та удача надовго від вас відвернуться: категорично заборонено це робити 29 листопада

Намагайтеся не ігнорувати 29 листопада важливих заборон та традицій

У суботу, 29 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять Святого Парамона та 370 мучеників, страчених за віру. За старим стилем це свято припадало на 12 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Парамон — християнський старець, який постраждав за віру за часів гонінь. Разом з ним прийняли мученицьку смерть 370 людей, які відмовилися зректися Христа. Він уособлює стійкість, терпіння та відданість вірі.

Що можна робити 29 листопада:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до Святого Парамона, просячи про захист та терпіння;

Сьогодні потрібно виявляти розуміння, зберігати спокій у важких ситуаціях та уникати конфліктів;

Можна займатися домашніми справами, приділяти увагу порядку та затишку в будинку;

Цього дня важливо допомагати нужденним, робити добрі справи та піклуватися про близьких.

Що можна і не можна робити 29 листопада

Що не можна робити 29 листопада:

Сьогодні не можна вступати в конфлікти та сварки, бо це може порушити гармонію у сім’ї;

Не рекомендується давати обіцянки, які не зможете виконати, щоб не втратити довіру близьких та підтримку;

Не можна давати в борг або позичати великі суми, інакше є ризик фінансових втрат;

Забороняється виявляти лінь ы відкладати важливі справи, щоб не упустити нові шанси та можливості;

У цей день не можна виносити сміття після заходу сонця, у народі вірили, що разом із ним ви віддасте щастя та гроші;

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, тому що таким чином ви закриєте шлях до успіху, нових можливостей та гармонії у житті.

