Счастье и удача надолго от вас отвернутся: категорически запрещено это делать 29 ноября

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Постарайтесь не игнорировать 29 ноября важных запретов и традиций

В субботу, 29 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память Святого Парамона и 370 мучеников, казненных за веру. По старому стилю этот праздник припадал на 12 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Парамон — христианский старец, пострадавший за веру во времена гонений. Вместе с ним приняли мученическую смерть 370 человек, отказавшихся отречься от Христа. Он олицетворяет стойкость, терпение и преданность вере.

Что можно делать 29 ноября:

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к Святому Парамону, прося о защите и терпении;
  • Сегодня нужно проявлять понимание, сохранять спокойствие в трудных ситуациях и избегать конфликтов;
  • Можно заниматься домашними делами, уделять внимание порядку и уюту в доме;
  • В этот день важно помогать нуждающимся, совершать добрые дела и заботиться о близких.
Что нельзя делать 29 ноября:

  • Сегодня нельзя вступать в конфликты и ссоры, потому что это может нарушить гармонию в семье;
  • Не рекомендуется давать обещания, которые не сможете выполнить, чтобы не потерять доверие близких и поддержку;
  • Нельзя занимать или давать в долг крупные суммы, иначе есть риск финансовых потерь;
  • Запрещается проявлять лень и откладывать важные дела, чтобы не упустить новые шансы и возможности;
  • В этот день нельзя выносить мусор после захода солнца, в народе верили, что вместе с ним вы отдадите счастье и деньги;
  • Нельзя игнорировать здоровье и переутомляться — это может ослабить силы и мешать реализации новых возможностей;
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что таким образом вы закроете путь к удаче, новым возможностям и гармонии в жизни.

