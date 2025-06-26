Не кожен "сир" на прилавку — справжній: який точна не можна купувати

Розбираємось, що в складі сирного продукту та яку шкоду він несе

Ціна на твердий сир тільки зростає та часом на прилавку можна побачити товар ледь не втричі дешевший за аналоги. Це може бути сирний продукт.

Така подібність вводить споживачів в оману, адже воно виглядає як сир та іноді навіть смакує так само. Проте це — точно не сир. В натуральному сирі має бути молоко, закваска, сичужний фермент, сіль, можуть додавати хлористий кальцій для згортання. Такий сир дає організму білки, кальцій, амінокислоти тощо.

В сирному ж продукту — замінники молочного жиру, пальмова чи кокосова олія. Для подібності до справжнього сиру туди додають барвники, емульгатори тощо. Напис, який має насторожити — "сирний продукт", "молоковмісний" тощо. На відміну від сиру, він не дає організму достатню кількість білків, проте містить трансжири, які можуть вплинути на підшлункову та печінку. Домішки та ароматизатори також не несуть користі.

Як відрізнити сир від сирного продукту в магазині

Першочергово потрібно звертати на маркування продукту та читати його склад. У справжньому сирі не має бути рослинних жирів.

Сир та сирний продукт: різниця в складі

Насторожити має і занадто низька ціна. Для отримання одного кілограма сиру потрібно приблизно 10 літрів коров'ячого молока. Тож можна порахувати, що тільки за цим показником, вартість справжнього сиру буде не менше кількох сотень гривень (за ціною 1 літра молока в магазині — 500 грн за сировину, однак виробники купують її за гуртовими цінами). Вдома справжність сиру можна перевірити при нагріванні — сирний продукт погано плавиться, з нього тече олія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із популярних видів сиру не можна вживати дітям та людям з певною алергією. Його зазвичай вживають необробленим, що може бути небезпечно.