Дві здоровенні щуки: рибалка показав свій неймовірний улов (фото)

Сезон осінньої риболовлі продовжується, тому українці надалі хизуються своїми трофеями, як от чоловік зі заходу країни

У селі Олієво-Королівка на Івано-Франківщині рибалка зловив дві гігантські щуки. Їх вага "затягнула" на понад 4 кілограми кожна.

Чоловік поділився відповідними фото на Facebook-сторінці "Рибалка IF.UA Олієво Королівка". Одна щука важить 4,550, а інша на 4,100 кілограма.

Але, дивлячись на фото, можна зрозуміти, що він зловив хижачок не в один день.

Щасливий рибалка

Щука: коротко про вид

Щука звичайна — одна з найпоширеніших хижих риб в Україні. Вона зустрічається майже у всіх водоймах країни, окрім Криму, віддаючи перевагу річкам із повільною течією, озерам та водосховищам. Дорослі особини можуть досягати понад 1,5 метра завдовжки та важити до 35 кілограмів, причому самиці зазвичай більші за самців.

Забарвлення щуки варіюється від сірувато-зеленого до сіро-бурого, залежно від характеру водойми та наявності рослинності. Спина риби темна, а черево світле з характерними цятками, що робить її добре замаскованою серед водної флори. Ці особливості допомагають щуці успішно полювати на дрібну рибу та інші водні організми.

