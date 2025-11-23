Рус

Рибалка впіймав "казкову" щуку на 24 кілограми: у соцмережі покатились жарти (фото)

Марина Бондаренко
Риболовля
Риболовля. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік похизувався своїм трофеєм

Український рибалка похизувався уловом, який мало хто бачив у реальному житті — щукою вагою, за його словами, цілих 24 кілограми. Фото трофея вже здійняло хвилю обговорень і жартів у мережі.

Подивитись на "монстра" можна в публікації рибалки Максима на Facebook. Де саме сталася така удача, він не розголошує, проте після фото рибу відпустив назад у воду.

У мережі ж користувачі відреагували з гумором: у коментарях вони сумніваються в заявленій вазі та жартують, що "2,4 кілограма пишуться через кому" та " 24 на витянуті руки".

Щука: що варто знати про вид

Щука звичайна — це поширений хижак українських водойм, який зустрічається майже по всій території країни, окрім Криму. Найчастіше її можна побачити у водоймах зі спокійною течією: озерах, водосховищах та річках. Дорослі особини здатні виростати понад 1,5 метра та досягати ваги до 35 кілограмів, причому самиці зазвичай більші за самців.

Колір щуки залежить від умов проживання: він може варіюватися від зеленувато-сірого до бурого відтінку. Темна спина, світле черево та характерні плями забезпечують рибі ефективне маскування у заростях, що дозволяє їй успішно полювати на дрібну рибу та інших мешканців водойм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де чоловікові вдалось зловити велику звірюгу на 5 кілограмів.

