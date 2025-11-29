Не завжди була Дерибасівською: скільки разів головна вулиця Одеси міняла ім'я і чому (фото, відео)

Розповідаємо, хто такий де Рібас і чому його ім’я залишилось на мапі міста

Дерибасівська — одна з найвідоміших туристичних вулиць Одеси, справжній символ міста та ледь не перша адреса, куди приводять гостей на екскурсіях. Вона проходить між Преображенською та Польською вулицями, паралельно до Грецької й Ланжеронівської, і з XIX століття залишається серцем одеського життя.

Сьогоднішня назва Дерибасівської закріпилася за вулицею на честь Хосе де Рібаса — першого градоначальника Одеси. Російського його йменували Йосип Михайлович Дерибас. Саме він замовив привезення з Неаполя гранітної бруківки з лави Везувію, яка збереглася до наших днів. На Дерибасівській стояв будинок де Рібаса, а згодом тут мешкав і його брат Фелікс.

Вид на Дерибасівську, початок 20 ст

Назви Дерибасівської

Вулицю Дерибасівську місцеві жителі в різний час називали по-різному, як тільки не вимовляючи прізвище: Рібасівська, де Рібасівська чи д’Рібасівська.

Вулиця Дерибасівська, 1940-ві роки

Втім, історія назви була значно довшою та багатшою. Спочатку вона називалась Садовою. Пізніше — Гімназійною, на честь Комерційної гімназії, що відкрилася того ж року. У 1811 (12) вулицю назвали на честь де Рібаса. Вже після встановлення більшовицької влади вулицю назвали спочатку на честь Лассаля, а потім — Чкалова. Тільки в 1941 році під час румунської окупації повернулась назва Дерибасівська.

Дерибасівська в 1970-х

Хто такий Хосе де Рібас

Росія постійно боролась з Османською імперією за вплив на Півдні та доступ до Чорного моря. Під час чергової російсько-турецької війни 14 вересня 1789 року загін генерал-майора Йосипа (Хосе) де Рібаса разом з українськими козаками під проводом отамана Головатого здобув фортецю Єні Дунья (Хаджибей). За рескриптом Катерини ІІ від 27 травня 1794 року на місці Хаджибея було засновано нове портове місто. Уже 2 вересня того ж року під керівництвом Йосипа де Рібаса розпочалося спорудження перших портових об’єктів. Саме ця дата — 2 вересня 1794 року — вважається днем заснування Одеси.

Пам'ятник Хосе де Рібасу

Дерибасівська сьогодні: пішохідне серце міста

Сучасна Дерибасівська — затишна пішохідна вулиця. Тут працюють магазини, кав’ярні, ресторани, вуличні музиканти створюють особливий настрій, а з деяких точок відкривається один із найкращих видів на Одеський оперний театр. До Дерибасівської прилягає перший одеський Міський сад, збудований у 1803 році. Саме тут можна побачити того самого Хосе де Рібаса.

