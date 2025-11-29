Небезпечний хижак забіг до сільради на заході України: стрибав по стінах і метався на всі боки (відео)

Чисельність цих хижаків значно зросла в Україні за останні роки, і вони все частіше виходять до людей

У селі Чесники Івано-Франківської області до приміщення сільської ради раптово забігла лисиця. Лісовий хижак одразу привернув до себе увагу своєю поведінкою.

Про це повідомили на сторінці "Українське товариство мисливців та рибалок — УТМР" у Facebook. На кадрах видно, що лисиця металася з боку в бік і стрибала на стіни та двері у пошуках виходу.

Джерело нагадує, що чисельність лисиць в Україні за останні роки значно зросла. Ще 2021 року чисельність становила приблизно 50 000 особин, то 2025 року – майже 250 000 (без урахування окупованих територій).

"В Івано-Франківській області середня щільність — 3,4 голови на 1000 га, але в деяких районах досягає 8 голів/тис. га, тоді як "оптимальна" науково обґрунтована норма — 0,5-1 особина на 1 тис. га", — йдеться у повідомленні.

Чому лисиць побільшало

Зазначимо, раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смагол розповідав "Телеграфу", що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення воно заборонене в Україні. Навіть відкриття сезону полювання на хижаків минулого року на один місяць не дало бажаних результатів.

"В принципі, не тільки лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому й виходять у передмістя, вже не говоримо нічого про маленькі населені пункти. І це стосується не лише лисиць", — каже експерт.

Чи небезпечні лисиці для людини

Є кілька причин, через які лисиці можуть бути небезпечними:

Сказ : Лисиці є одними з основних переносників сказу. Зараження відбувається через укус чи попадання слини на пошкоджену шкіру чи слизову. Це смертельно небезпечне захворювання, що вражає нервову систему.

: Лисиці є одними з основних переносників сказу. Зараження відбувається через укус чи попадання слини на пошкоджену шкіру чи слизову. Це смертельно небезпечне захворювання, що вражає нервову систему. Інші хвороби . Лисиці можуть переносити інші інфекції, такі як лептоспіроз, бруцельоз та короста.

. Лисиці можуть переносити інші інфекції, такі як лептоспіроз, бруцельоз та короста. Фізична шкода. Хоча це й рідкість, але лисиці можуть напасти, якщо відчують загрозу або спровоковані.

