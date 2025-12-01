Обідрані стіни та старі меблі: як виглядає найдешевша квартира у Тернополі

Однак у такій пропозиції є величезний плюс – доведеться платити лише комуналку

Через війну та масу переселенців із прифронтових та окупованих районів житло у західних регіонах України користується попитом. Швидше за все, і ця квартира у Тернополі знайде свого орендаря.

Оголошення про здачу в оренду запущеної однокімнатної квартири в центрі міста з’явилося на популярному українському сайті.

Квартира площею 39 квадратів розташована на першому поверсі п’ятиповерхової хрущовки за адресою вул. Руська, 6. Судячи з фото, вона довгі роки пустувала.

В єдиній житловій кімнаті можна побачити полірований сервант часів СРСР, ймовірно, саморобний журнальний столик, а також зламані диван та люстру. Також у кадр потрапив справжній паркет на підлозі.

Так виглядає єдина житлова кімната

У кухні господиня житла показала старі вікно, стіл та два дерев’яні стільці того ж періоду. Щодо плити та раковини, їх на фото не видно. Швидше за все, це обладнання у квартирі відсутнє. Дерев’яна підлога пофарбована коричневою фарбою, а стіни – блакитною та білою. Це традиційне оздоблення 80-х. Примітно, що площа кухні становить 10 кв.м, що для хрущовки досить багато.

Ймовірно, на цій кухні немає плити та раковини

У передпокої під стелею є якась дивна шафка

У поєднаному санвузлі є ванна, раковина, унітаз і навіть водяний лічильник. Однак кімната виглядає як справжня розруха — частина фарби над ванною відвалилася.

Санвузол виглядає найгірше

Попри непривабливий вигляд, така квартира може бути затребувана, завдяки тому, що власниця готова здавати її безкоштовно, тільки за оплату комунальних послуг. Це дозволяє мешканцям зробити ремонт самостійно.

Раніше в житловому масиві Сонячний у Дніпрі помітили квартиру, з якої в періоди відключення електрики б’є надзвичайно потужне світло, подібне до прожектора або фасадного освітлення.