Наклейку з банки можна зняти за лічені хвилини: навіть не доведеться шкрябати (відео)

Знадобиться те, що завжди є на кухні

Більшість нових товарів для дому мають етикетки, часто приклеєні прямо на поверхню. Зазвичай їх складно зняти: папір рветься, а клей залишається на предметі.

Дівчина поділилася у TikTok простим і ефективним способом, як позбутися залишків клею від наклейок на скляних поверхнях. Цей метод підходить для пляшок, банок та інших предметів, які не вбирають олію.

Щоб видалити клей, спочатку потрібно нанести рівномірний тонкий шар олії на залишки наклейки. Можна використовувати рослинну олію або будь-яку іншу, яка є під рукою. Потім слід почекати кілька хвилин — клей розм’якшиться і папір відділиться від поверхні.

Якщо залишився клей, то його можна обережно зішкребти будь-чим: ножем, пластиковою карткою або навіть нігтями. Важливо робити це акуратно, щоб не подряпати поверхню. Після цього залишки олії змити гарячою водою з невеликою кількістю мийного засобу.

