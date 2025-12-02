Наклейку с банки можно снять за считанные минуты: даже не придется царапать (видео)

Понадобится то, что всегда есть на кухне

Большинство новых товаров для дома имеют этикетки, часто приклеенные прямо на поверхность. Обычно их сложно снять: бумага рвется, а клей остается на предмете.

Девушка поделилась в TikTok простым и эффективным способом, как избавиться от остатков клея от наклеек на стеклянных поверхностях. Этот метод подходит для бутылок, банок и других предметов, которые не впитывают масло.

Чтобы удалить клей, сначала нужно нанести равномерный тонкий слой масла на остатки наклейки. Можно использовать растительное масло или любое другое, которое есть под рукой. Затем следует подождать несколько минут — клей размягчится и бумага отделится от поверхности.

Если остался клей, то его можно осторожно соскрести чем-нибудь: ножом, пластиковой карточкой или даже ногтями. Важно делать это аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность. После этого остатки масла смыть горячей водой с небольшим количеством моющего средства.

