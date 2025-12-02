Створила понад 2 тисячі робіт, хоча прожила лише 11 років. Історія художниці Саші Путрі, яку забрала лейкемія

Маленька Саша почала свій творчий шлях з 3 років

Маленька полтавська художниця Олександра Путря, про яку знають у десятках країн, зуміла залишити по собі тисячі робіт і вразити навіть досвідчених митців. Хоча її життя перервалося в дуже юному віці.

Хто ж ця дівчинка та чому її творчість досі надихає, детально написав "Телеграф". За все своє маленьке життя вона створила майже 2300 робіт.

Безсмертний талант маленької Саші

Олександра Путря народилася 2 грудня 1977 року в Полтаві у родині художника Євгена Путрі та викладачки музичного училища Вікторії Путрі. З раннього дитинства Саша отримувала домашнє виховання і не відвідувала дитячий садок. Уже з трьох років вона почала малювати, а в п’ять років її життя змусила зупинитися страшна хвороба – лейкемія. Попри це, Саша продовжувала творити до останніх днів і померла у 11 років.

Дівчинка разом з татком, Євген Путря

За своє коротке життя дівчинка створила понад 2279 робіт, серед яких малюнки, шаржі, вірші, чеканки, вишивки, вироби з пластиліну, дерева, намистин та кольорового каміння, а також саморобні шиті іграшки. Її роботи були представлені у більш ніж 50 країнах світу, і після смерті Саші почали проводитися численні персональні виставки.

Дещо з робіт художниці

Вона була талановитою дівчинкою

Талант Саші Путрі був високо оцінений міжнародними організаціями. Їй посмертно вручали нагороди, серед яких золота медаль Христа Спасителя "За життя гідне людини" та старовинна ікона "Христос Вседержитель". У 2001 році Саша отримала міжнародну дитячу премію "Каласарі Авангард" від Всеіндійської дитячої фундації.

В Полтаві на честь художниці відкрито дитячу художню галерею імені Саші Путрі. Також встановлено меморіальну дошку у дитсадку, де вона виховувалася. Щороку там проходять конкурси дитячого малюнка за підтримки Фонду захисту та підтримки талановитих дітей.

