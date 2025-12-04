Цим трьом знакам Зодіаку неймовірно пощастить у ці вихідні: хто в списку щасливчиків
Для деяких ці вихідні будуть особливо вдалими
Незабаром вихідні — час, коли можна буде зайнятися своїми справами і відпочити після насиченого робочого тижня. Для деяких знаків Зодіаку ці вихідні 6-7 грудня стануть особливо вдалими та щасливими.
"Телеграф" розповідає, кому особливо пощастить за гороскопом у ці вихідні.
Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки Зодіаку — це Тельці, Терези та Риби, пише Cafe Astrology. Саме їм зірки приготували приємні сюрпризи.
Телець
Представники цього знаку Зодіаку мали непростий тиждень, і саме на вихідних вони зможуть по-справжньому видихнути і розслабитися. На вас чекають приємні зустрічі, багато спілкування та повний релакс, який вам зараз так потрібен.
Терези
Ці вихідні у Терезів будуть наповнені пригодами, подорожами та новими враженнями. А зустрічі з друзями та теплі посиденьки з близькими наповнять вас енергією та надихнуть до нових звершень. Також у Терезів намічаються романтичні пригоди — не пропустіть шанс спробувати щось нове та цікаве.
Риби
Вихідні стануть часом вдалих покупок та вигідного інвестування для Риб. Розпорядіться капіталом мудро і вже незабаром побачите гарні результати. На вихідних можливі несподівані зміни, які вас дуже порадують.
Раніше "Телеграф" розповідав, які три знаки Зодіаку найбільш влюбливі. Вони втрачають голову з першого погляду.