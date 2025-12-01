День святого Миколая 2025: красиві вірші для дітей українською, які легко і швидко вивчити
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вивчіть з малюком віршика, щоб радісно пройшло свято
Одне з найчарівніших і найочікуваніших свят для малюків і навіть дорослих — День святого Миколая. Це час добра, подарунків та дива, коли кожна дитина з нетерпінням заглядає під подушку або у чобіток, сподіваючись знайти омріяний подарунок. Вивчення тематичних віршиків — чудова традиція, яка допомагає створити святковий настрій, розвиває пам’ять та мовлення дитини.
У віці 4-5 років діти чудово сприймають римовані рядки, особливо якщо вони короткі, легкі для запам'ятовування та наповнені позитивними образами: зимовим пейзажем, добрим Миколаєм та подарунками. "Телеграф" підготував добірку коротких віршів на Миколая 2025 українською, які дуже легкі у вивченні.
Вірші на День святого Миколая 2025
Ходить Миколайко
Від хати до хати,
Гостинцями хоче
Всіх обдарувати.
Славні Янголята
Йому помагають.
Двері та віконця
Справно відчиняють.
***
Я Святого Миколая,
Дуже-дуже добре знаю.
Він на свято в чобіток
Для слухняних діточок
Має у своїй торбинці
Найприємніші гостинці!
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
Любий Отче Миколаю,
Ти усе про мене знаєш.
З висоти небес спустися,
Серця лагідно торкнися,
Освяти його Любов’ю,
Подаруй душі здоров’я.
Буду чемна і слухняна,
Все робитиму старанно.
Хочу, Отче, як і Ти,
Мир і Радість всім нести.
Він ходить від хати до хати,
Питається мами і тата:
Чи є у вас чемна дитина,
Дівчатко мале чи хлопчина?
Для кожного має в торбинці
Найкращі у світі гостинці.
А хто без кінця бешкетує,
Тим чортик лиш різки дарує.
Нагадаємо, що за новим церковним стилем українці відзначають День Святого Миколая 6 грудня. Раніше "Телеграф" публікував текст відомої української колядки на Миколая "Ой, хто, хто Миколая любить".