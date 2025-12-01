День святого Миколая 2025: красиві вірші для дітей українською, які легко і швидко вивчити

Вивчіть з малюком віршика, щоб радісно пройшло свято

Одне з найчарівніших і найочікуваніших свят для малюків і навіть дорослих — День святого Миколая. Це час добра, подарунків та дива, коли кожна дитина з нетерпінням заглядає під подушку або у чобіток, сподіваючись знайти омріяний подарунок. Вивчення тематичних віршиків — чудова традиція, яка допомагає створити святковий настрій, розвиває пам’ять та мовлення дитини.

У віці 4-5 років діти чудово сприймають римовані рядки, особливо якщо вони короткі, легкі для запам'ятовування та наповнені позитивними образами: зимовим пейзажем, добрим Миколаєм та подарунками. "Телеграф" підготував добірку коротких віршів на Миколая 2025 українською, які дуже легкі у вивченні.

Вірші на День святого Миколая 2025

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

Я Святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов’ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує.

Нагадаємо, що за новим церковним стилем українці відзначають День Святого Миколая 6 грудня. Раніше "Телеграф" публікував текст відомої української колядки на Миколая "Ой, хто, хто Миколая любить".