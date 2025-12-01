"Ой, хто, хто Миколая любить". Текст популярної колядки про святого для дітей і дорослих (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цю святкову колядку на Миколая ви знаєте з перших слів
Цього року українські діти за новоюліанським церковним календарем відзначають День Святого Миколая разом із західним світом – 6 грудня. При цьому традиції свята залишаються колишніми: вивчаємо колядки та радуємо один одного маленькими сюрпризами під подушкою.
День Святого Миколая — час радості, подарунків і пісень. У цей день наші пращури запрошували до оселі музикантів, збирали гостей, а ще ходили колядувати, завітавши до кожного дому. Цей звичай називали "вітанням сніжної зими". Одна з найвідоміших колядок про святого Миколая починається зі слів: "Ой, хто, хто Миколая любить".
"Ой, хто, хто Миколая любить": текст колядки
Ой, хто, хто Миколая любить?
Ой, хто, хто Миколаю служить?
Тому Святий Миколай
На всякий час помагай,
Миколай(2)
***
Ой, хто, хто спішить в твої двори,
Того ти на землі і морі
Все хорониш від напасти,
Не даш йому в гріхи впасти,
Миколай (2)
***
Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Той все з горя вийде ціло,
Охоронить душу й тіло
Миколай! (2)
***
Миколаю, молися за нас,
Благаєм Тебе зі сльозами
Ми Тя будем вихваляти,
Ім'я Твоє величати
Миколай! (2)
Як звучить "Ой, хто, хто Миколая любить" — відео
У церковному календарі за новим стилем йде Різдвяний піст. Раніше "Телеграф" писав, чому українці відзначають Різдво двічі на рік.