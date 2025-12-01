"Ой, хто, хто Миколая любить". Текст популярної колядки про святого для дітей і дорослих (відео)

Цю святкову колядку на Миколая ви знаєте з перших слів

Цього року українські діти за новоюліанським церковним календарем відзначають День Святого Миколая разом із західним світом – 6 грудня. При цьому традиції свята залишаються колишніми: вивчаємо колядки та радуємо один одного маленькими сюрпризами під подушкою.

День Святого Миколая — час радості, подарунків і пісень. У цей день наші пращури запрошували до оселі музикантів, збирали гостей, а ще ходили колядувати, завітавши до кожного дому. Цей звичай називали "вітанням сніжної зими". Одна з найвідоміших колядок про святого Миколая починається зі слів: "Ой, хто, хто Миколая любить".

"Ой, хто, хто Миколая любить": текст колядки

Ой, хто, хто Миколая любить?

Ой, хто, хто Миколаю служить?

Тому Святий Миколай

На всякий час помагай,

Миколай(2)

***

Ой, хто, хто спішить в твої двори,

Того ти на землі і морі

Все хорониш від напасти,

Не даш йому в гріхи впасти,

Миколай (2)

***

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло

Миколай! (2)

***

Миколаю, молися за нас,

Благаєм Тебе зі сльозами

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати

Миколай! (2)

Як звучить "Ой, хто, хто Миколая любить" — відео

