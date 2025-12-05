И пылесос не понадобится: как убрать иголки от живой елки с помощью скотча

Лучше не собирать иголки пылесосом, так как это может повредить его

Совсем скоро новогодние праздники с гирляндами, вкусняшками и конечно же елками. Если вы ставите в доме живую новогоднюю красавицу, то в конце праздников точно сталкивались с проблемой осыпавшихся иголок. Решить это проблему просто, даже без использования пылесоса.

"Телеграф" рассказывает, как убрать в доме после выноса живой елки, чтобы не поломать пылесос.

Как убрать иголки — лайфхак со скотчем

Когда елка осыпается, первое, что хочется сделать — это убрать иголки пылесосом. Это решение выглядит логичным, ведь он отлично справляется с таким видом мусора. Однако, иголки могут навредить технике, особенно если они еще зеленые и содержат сок, пишет Express.

Как оказалось, есть эффективный лайфхак, который поможет справиться с уборкой иголок от елки. Вам пригодится всего лишь обычный скотч или любая другая липкая лента. Особенно этот способ хорош для труднодоступных мест, куда сложно достать даже пылесосом.

Все, что вам нужно сделать, — это обмотать скотч вокруг руки липкой стороной кверху и промокательными движениями пройтись по поверхностям, на которых рассыпаны иголки. Они прилипнут к скотчу и вы сможете их утилизировать без вреда для пылесоса.

К слову, подобным способом можно убирать также блестки и конфетти, если случайно что-то рассыпали в праздничной суете. Это сработает по тому же принципу — они просто прилипнут к скотчу и их легче будет убрать.

