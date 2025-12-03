Поставте миску із сіллю на підвіконня і забудьте про конденсат назавжди: як це працює

Сіль може стати незамінною не тільки на кухні, а й у ванній кімнаті, і на підвіконнях

Восени та взимку люди часто стикаються з проблемою виникнення конденсату на вікнах. Вони починають "плакати" через перепади температур, коли в будинку вмикається опалення, а скло холодне. Вирішити цю проблему допоможе звичайна сіль.

"Телеграф" розповідає, що потрібно зробити, щоб забути про конденсат на вікнах та у ванній кімнаті.

Відмінно справляється з конденсатом у ванній та на вікнах спеціальний осушувач повітря. Однак є більш економні та прості способи, як вирішити цю проблему, пише Express. Все, що вам потрібно, це звичайна кухонна сіль, яка за своєю природою має адсорбційні властивості.

Просто насипте трохи звичайної столової солі в миску із широким дном і поставте її на підвіконні. Сіль чудово поглинає вологу та рятує від проблеми виникнення конденсату.

Цей лайфхак спрацює і у ванній кімнаті, де може з’являтися багато конденсату на стінах, душовій або дзеркалах. Знайдіть затишне місце, поставте туди миску із сіллю і побачите, як вона сушить повітря, вбираючи вологу.

У свою чергу це запобігатиме появі в будинку вогкості та плісняви, з якою також потім доведеться боротися. Миска солі — і конденсату як не бувало.

