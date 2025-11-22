Це робить кожен британець з вікном, щоб забути про протяги і конденсат

Дві проблеми з вікнами взимку буде вирішено за хвилини

Холодна пора року приносить нам не тільки морози, а й неприємні сюрпризи вдома: протяги та конденсат на вікнах. Забути про ці проблеми можна лише за допомогою однієї речі.

Один британський користувач Reddit поділився простим та бюджетним способом, який допомагає справлятися з протягами у домі та зайвою вологою на вікнах. Його порада дуже проста.

Розв'язання проблеми з протягами і конденсатом

Використовуйте спеціальну віконну плівку. Вона наклеюється на скло та створює додатковий бар’єр, який не пропускає холодне повітря та запобігає утворенню конденсату. Коштує така плівка недорого, а ефект помітний майже одразу. На маркетплейсах ціна на цю диво-річ починається від 99 гривень.

Термозберігаюча плівка для вікон

Такий спосіб особливо актуальний для будинків та квартир із застарілими вікнами, де протяги – звичайна справа, а конденсат може зіпсувати укоси та підвіконня. Завдяки цій маленькій хитрощі можна створити в оселі затишок та тепло, не витрачаючи великих сум на дорогі ремонти або заміну вікон.

