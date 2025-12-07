На Харків суне похолодання: коли чекати снігу та морозів

Найближчими днями у Харкові очікується погіршення погодних умов

У Харкові вже за кілька днів очікується сніг та погіршення погоди. Вночі може бути заморозка до -2 градусів.

Коли треба одягнути шапку та рукавички, виходячи з дому, розповідає "Телеграф". За даними метеорологічних сервісів, у Харкові найближчими днями небо буде затягнуте щільними хмарами.

Згідно з даними сайту Meteofor, протягом найближчого часу у Харкові буде похмура та прохолодна погода. Невеликий сніг очікується вже 10 грудня. Також можуть випадати дощі із мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів уночі до +5 градусів вдень. А з 14 грудня встановиться мінлива хмарність з невеликими морозами до -2 градусів.

Дані сайту Meteo.ua свідчать, що синоптики також прогнозують сніг у Харкові, але 13 грудня. При цьому температура коливатиметься від -2 градусів вночі до +5 градусів вдень. Можливі короткочасні пориви вітру.

А на сайті sinoptik.ua опади у вигляді снігу у Харкові не прогнозуються. Очікується, що увечері 11 грудня буде дощ. Температура повітря від -1 градуса вночі до +5 градусів вдень.

Найоптимістичніші прогнози можна побачити на сайті Wisemeteo. У Харкові мінлива хмарність із короткочасними дощами прогнозується на 10 грудня. Показники температури повітря від +1 градуса вночі, до +5 градусів вдень.

Що прогнозують синоптики

За інформацією Укргідрометцентру, вже 9 грудня у Харкові варто очікувати дощі, які переходять у мокрий сніг. Температура повітря у цей день від +4 градусів вдень, до -2 градусів уночі.

Також можливі різкі пориви вітру та дрібний дощ. У наступні дні така погода збережеться. У місті йтиме мокрий сніг у супроводі різких поривів вітру.

Раніше "Телеграф" писав, що крижаний дощ став звичним явищем для України через зміну клімату на планеті.