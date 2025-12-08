Киевлянам приготовиться: когда в столице ждать снега

Украинская зима в этом году будет теплой, в европейском стиле

Киев начинает зимний сезон с нетипично мягкой погодой. Метеорологи прогнозируют немного холодных дней, а осадки будут чаще проявляться в виде дождя или мокрого снега. По климатической статистике, наивысшую вероятность снега в городе традиционно наблюдают в декабре, а также в январе, феврале и начале весны — в марте, когда еще содержатся морозы.

"Телеграф" сообщает о возможных датах первого снега в Киеве. По данным метеорологической службы Meteofor, самая большая вероятность увидеть снег, и его накопление приходится на выходные 20-21 декабря.

Когда ожидать снег

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteofor.com

9 декабря и 10 декабря ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, поскольку температура воздуха будет держаться на уровне 0.

12 декабря снова возможен мокрый снег или дождь при температуре +8.

Уже 20 декабря прогноз показывает значительные осадки при температуре +1. По всей вероятности, это будет мокрый снег или снег с дождем, но уже при около нулевой температуре, что повышает шансы на временный снежный покров.

Данные о прогнозе средней температуры и осадков на зиму. Фото wisemeteo.com

В 2025 году зима в Киеве будет теплее обычного, с меньшим количеством снеговых дней. Сообщает Wisemeteo.

Пока прогноз предполагает лишь единичные осадки, и настоящая "зима со снегом и морозом" может задержаться или остаться непродолжительной. Поэтому жителям и гостям города следует ожидать умеренно холодных дней с преимущественно теплыми периодами. Такой характер зимы в Киеве становится все более привычным в последние годы.

