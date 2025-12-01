Перші зимові морози йдуть в Україну: де і коли похолодає і чи випаде сніг

Похолодання в Україні вже не за горами

Наприкінці цього тижня в Україні розпочнеться похолодання. Воно зайде із північно-східного боку. Але снігу чекати не варто — подекуди пройдуть невеликі дощі.

Про зниження температури "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, з 5 грудня температура поступово знизиться, перш за все, на півночі та сході.

"Вночі очікується невеликий мороз у межах -1…-7°С, вдень температура коливатиметься близько 0°С; у південній частині та Закарпатті нічні показники становитимуть -2…+3°С, удень +2…+7°С", — уточнив він.

За прогнозом Українського гідрометцентру, також очікується невелике похолодання у зазначених регіонах. Якщо ще 4 грудня ртутні стовпчики опускатимуться у Чернігівській та Сумській областях до +2 градусів, то 5 числа на Сумщині, а 6-го вже й на Чернігівщині теж очікується нульова температура. Щодо опадів, то місцями у ці дні пройдуть дощі, проте снігу точно очікувати не варто.

Прогноз погоди на 4 грудня 2025 року

Прогноз погоди на 5 грудня 2025 року

Прогноз погоди на 6 грудня 2025 року

Погодний радар Ventusky вже 7 грудня обіцяє негативну температуру. За даними ресурсу, термометри покажуть -1 на півночі та сході України.

Прогноз погоди на 7 грудня 2025 року

Раніше ми писали, що наступного тижня у Харкові очікується снігова погода. Швидких морозів при цьому не передбачається. Затягтися така погода може аж на місяць з перервами на кілька днів.