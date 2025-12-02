Залишили дитину вдома саму? Це може закінчитися штрафом чи навіть криміналом

Що вважається недоглядом, за які ситуації батьків карають грошима і коли можна потрапити до в'язниці

Залишення дитини без нагляду навіть вдома може тягнути за собою штраф або навіть кримінальну відповідальність. Законом визначено, яка ситуація вважається небезпечною.

Багато чого залежить від віку дитини. Небезпечним вважається будь-яке залишення дитини до 7 років чи дитини у безпорадному стані (наприклад, хворого) без нагляду особи старшої за 14 років. Дітей до 10 років не можна залишати на вулиці більше ніж на 30 хвилин без належного одягу. Дитину жодного віку не можна залишати з людьми у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під впливом психоактивних речовин або з явними психічними розладами.

Яка відповідальність за те, що залишили дитину

За ухилення від виконання обов’язків щодо забезпечення умов життя, навчання і виховання дитини передбачена відповідальність за статтею 184 КУпАП. В рамках статті можна отримати попередження або штраф від 850 до 1 700 грн (від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Якщо порушення повторюється протягом року — штраф від 1 700 до 5 100 грн (від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів).

У серйозніших випадках настає кримінальна відповідальність

Стаття 166 ККУ — Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Покарання може бути позбавлення чи обмеження волі на термін від 2 до 5 років. Важливо, що йдеться про тривалий недогляд, наприклад, батьки систематично не годують або не доглядають малу дитину.

Стаття 135 ККУ — Залишення особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані, без допомоги. Це стосується ситуацій, коли дитину свідомо залишають у критичних умовах. Наприклад, коли малу дитину опікун залишає на багато годин без їжі та догляду або батьки залишили дитину в зачиненій машині під час спеки. Покарання — обмеження чи позбавлення волі до 2 років.

У найтяжчих випадках, коли батьки систематично створюють загрозу для дитини або не виконують своїх обов’язків, за статтею 164 Сімейного кодексу України їх можуть позбавити батьківських прав.

