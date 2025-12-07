Пластик жовтіє? Цей простий засіб відпрацює всі кошти (відео)

Секрет відбілювання пластика дуже простий

Пластикові деталі техніки з часом жовтіють. Але існує несподіваний аптечний засіб, який може повернути їм первісний вигляд.

Дівчинка з TikTok показала ефективний метод із використанням аптечного засобу — димексиду. Вона наочно показала, як спрацював цей лайфхак.

Щоб позбутися жовтизни, достатньо надіти одноразові рукавички, змочити губку або ватний диск димексидом і протерти пластик. Після цього поверхню слід пройти вологою ганчіркою та витерти насухо.

Однак краще спочатку випробувати димексид на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що засіб не пошкодить пластик.

Крім того, цим засобом можна витирати не тільки пральну машину. Українка також показала, що димексидом відбілила розетки, вимикачі тощо.

