Ціни зросли вдвічі за одну ніч: за яке житло готові переплачувати і чи наживаються на переселенцях

Повномасштабна війна внесла свої корективи в ринок нерухомості

Закарпаття за три роки війни перетворилося на один із найдорожчих регіонів України, де ціни зросли вдвічі, а попит досі тримається на високому рівні. Однокімнатна квартира тут коштує від мільйона гривень, а орендна плата прирівнялася до столичної.

Чому вартість житла на Закарпатті злетіла до небес, як ринок нерухомості змінився з початку повномасштабної війни і чи справді власники наживаються на біді переселенців, "Телеграф" дізнався в експертів.

Що відбувалося на Закарпатті в перші місяці війни

24 лютого 2022 року змінило ринок нерухомості Закарпаття. Регіон, який до війни вважався периферійним і не надто популярним серед покупців житла, раптом опинився в епіцентрі попиту. Сюди масово поїхали люди зі сходу та центру України.

"На початку вторгнення, коли сюди поїхало пів України, ціни злетіли шалено. Об'єкти забирали без документів, бо були заблоковані реєстри, неможливо було оформлювати угоди", — розповідає Галина Бучко, фахівець із житлової нерухомості з Ужгорода.

Перші місяці війни на ринку панував справжній хаос. Квартири, які не продавалися роками, розкуповували за лічені дні. Великі будинки, на які раніше ніхто не звертав уваги, знаходили власників. Ціни зростали щодня, а люди готові були платити будь-яку суму, аби знайти безпечний притулок для своїх родин.

"Якщо говорити саме про продаж, то ціни, напевно, в рази два підросли. Купували навіть те, що роками не могло продатися, бо мало завищену вартість", — пригадує експертка ті часи.

У Мукачеві ситуація була подібною. Ігор Рега, місцевий рієлтор, каже, що вартість житла зросла мінімум на 50 відсотків. "Це пов'язано з великим попитом, люди, які їдуть з центральної України, зі сходу, вони не торгуються, їм головне, щоб були умови житлові", — пояснює він.

Ужгород у трійці найдорожчих міст: квадратний метр за 1400 доларів і жодних знижок

Сьогодні Ужгород посідає третє місце серед найдорожчих міст України за вартістю житла. Квадратний метр однокімнатної квартири тут коштує в середньому 1400 доларів. Це дорожче, ніж у Чернівцях, Рівному, Одесі.

Для порівняння — вартість оренди в Ужгороді становить 11 доларів за квадратний метр. Це стільки ж, скільки в Києві, але більше, ніж у столицях Албанії чи Болгарії. Івано-Франківськ — 9 доларів, Хмельницький — 6, Одеса — 7. При цьому ціни у Харкові — лише 4 долари за квадрат.

"Буквально ще весною в нас було купа пропозицій від 60 до 65 тисяч. Об'єкт, який у нас був за 67, крутився з весни десь аж до тепер. Місяць назад ми його продали. На сьогодні практично немає пропозицій нижчих, ніж 75 тисяч", — каже Галина Бучко про однокімнатні квартири.

Ціни на квартири в Ужгороді, згідно з сайтом dom.ria.

У Мукачеві однокімнатна квартира коштує від мільйона гривень, тобто від 25 тисяч доларів. "Знову ж таки, залежно від стану, від поверху, від наповнення квартири, з меблями, без меблів, побутова техніка, опалення індивідуальне, газове", — уточнює Ігор Рега.

Ціни на квартири у Мукачевому, згідно з сайтом dom.ria.

Двокімнатні квартири на Закарпатті продають за 40 тисяч доларів і вище, трикімнатні — від 45 тисяч. При цьому в Ужгороді квадратний метр може коштувати від 1000 до 1500 доларів без ремонту і від 1700 до 2000 доларів з ремонтом.

Харків просів утричі, а Закарпаття стало "золотим": чому прифронтове житло дешевше

Закарпаття

Якщо на заході ціни на купівлю житла злетіли, то на сході вони обвалилися.

Сергій Райченко, фахівець із нерухомості з Харкова, розповідає про драматичні зміни на місцевому ринку. "Впали кардинально, дуже сильно на початку війни. Квартира в новобудові без ремонту, яка коштувала до війни 100 тисяч, то її на початку війни можна було купити тисяч за 40", — каже він журналістам "Телеграфу".

За даними аналітики компанії Кита, вартість квадратного метра на первинному ринку Харкова за 2023 рік впала на 17 відсотків у доларовому еквіваленті. Найбільше постраждали центр міста та його східні райони. На четвертий рік війни ситуація трохи покращилася, але до довоєнних показників далеко.

Найбільше просіли в ціні райони, найближчі до лінії фронту — Північна Салтівка, П'ятихатки, район Жуковського. Спальні райони постраждали менше.

Цінові тренди житлової нерухомості Харкова, за даними "Кит"

А на Закарпатті ціни продовжують рости. "Зараз ринок вирівнявся дуже суттєво, а так він постійно скаче. Все залежить від ситуації на фронті", — пояснює Галина Бучко.

Хрущовка дорожча за новобудову: чому покупці готові переплачувати за старий фонд

Однією з найнезвичайніших тенденцій закарпатського ринку стало подорожчання старого житлового фонду. Хрущовки, які до війни коштували значно дешевше за новобудови, сьогодні можуть бути дорожчими.

"До війни була дуже велика різниця. Новобудови були набагато дорожчі, ніж хрущовки. А зараз виходить, що хрущовка може бути дорожча і вона продається тільки через ту причину, що в них хай старенький паркет, але він є, хай старенький унітаз, але він є, і заїхати туди можна", — розповідає Галина Бучко.

Люди, які приїжджають на Закарпаття з інших регіонів, шукають житло, куди можна вселитися відразу. Вони не готові робити ремонт і чекати. Тому квартири з ремонтом, навіть у старих будинках, розходяться швидше за нові чорнові квартири.

Мукачеве

Найбільший попит мають невеликі квартири в новобудовах з ремонтом. Але вторинне житло з хорошим ремонтом теж продається добре.

Що змушує людей залишатись у Харкові

Поруйновані Росією будинки у Харкові. 1 березня 2022 року. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Шалений попит, який був на початку війни, поступово спав. Але ціни не впали — власники звикли до нових сум і не готові їх знижувати, каже Ігор Рева з Мукачева.

Більшість квартир сьогодні купують за державними програмами. "Це або Є оселя, або якась державна компенсація за зруйноване житло", — розповідає рієлтор.

У Харкові теж працюють програми відновлення житла та іпотека Є оселя. "Охочих купувати таке житло вистачає. У Харкові є багато програм фінансування, і це те, що мотивує залишатись жити в місті", — каже Сергій Райченко.

Але є й інша категорія покупців — люди, які просто не мають вибору. "Але є райони, куди люди вже не повернуться, і вони це розуміють. Навіть після закінчення війни тут не буде нормальних умов життя ще довго", — констатує Ігор Рега.

Але у більшості випадків люди змушені купувати те, що можуть собі дозволити, часто поступаючись площею та комфортом.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що українці зможуть отримати гроші на житло. Як податись на нову допомогу.