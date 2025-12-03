Хрущовка дорожча за новобудову: житло стає "золотим" в одному з регіонів України
Готові до заселення квартири продаються найшвидше
Ціни на нерухомість на Закарпатті зростають шаленими темпами і вже випереджають багато інших областей. Про це свідчать різкі подорожчання квартир як у новобудовах, так і на вторинному ринку. Але парадокс у тому, що найчастіше люди купують саме хрущовки, які подекуди дорожчі за нове житло.
Що треба знати
- Хрущовки дорожчають швидше за новобудови
- Найкраще продаються квартири з ремонтом
- Попит на житло на Закарпатті стабільно високий
Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла фахівець із житлової нерухомості з Ужгорода Галина Бучко. Детальніше читайте у матеріалі: "Ціни зросли вдвічі за одну ніч: за яке житло готові переплачувати і чи наживаються на переселенцях".
За словами спеціаліста, до повномасштабної війни новобудови коштували набагато дорожче за хрущовки. Зараз все інакше.. Стара квартира з ремонтом може бути дорожчою за нову без оздоблення.
До війни була дуже велика різниця. Новобудови були набагато дорожчі, ніж хрущовки. А зараз виходить, що хрущовка може бути дорожча і вона продається тільки через ту причину, що в них хай старенький паркет, але він є, хай старенький унітаз, але він є, і заїхати туди можна,
Люди, які приїжджають на Закарпаття, хочуть вселитися відразу. Робити ремонт і чекати вони не готові. Саме тому квартири з ремонтом, навіть у старих будинках, продаються швидше за нові без оздоблення.
Найбільший попит – на невеликі квартири в новобудовах з ремонтом. Але вторинне житло з хорошим ремонтом теж розкуповують швидко, каже жінка. Головне для покупців – можливість заїхати одразу після угоди.
Ціни на Закарпатті зросли вдвічі з початку війни. Однокімнатна квартира в регіоні зараз коштує від мільйона гривень. А от орендна плата тут така сама, як у Києві.
