Тепер не 6 січня: коли в Україні починається коляда за новим стилем і до коли триває

Коляда триває від Святвечора до Водохреща

В Україні коляда — це не просто "старі традиції", а цілий культурний сезон, який має свої певні правила і магію. Після переходу на новоюліанський церковний календар, дати свят, а також колядування, змістилися на 13 днів.

Коли починають колядувати за новим стилем

Колядувати можна починати від самого Святвечора — тобто ввечері 24 грудня. У традиції це вважається моментом, коли "небо відкривається", і саме тоді дозволена перша коляда. За повір'ями, першим у будинку повинен заколядувати хлопчик — вважається, що він приносить удачу родині.

Перше "Добрий вечір тобі, пане господарю" мають звучати вже після появи першої зірки — символічної згадки про Вифлеємську. Тобто — як тільки зоря з’явилась, сміливо діставайте дзвіночки і йдіть тішити сусідів.

Однак у цей період не лише колядують. Наприклад, 31 грудня 2025 року за новим стилем — свято святої Маланки, тобто в цей вечір щедрують. За традицією, щедрівки співають діти та дівчата, але іноді це роблять і хлопці.

На Святого Василя, 1 січня 2026 року, засівають. Це традиційно роблять хлопчики, парубки і чоловіки. За повір'ями, саме людина чоловічої статі повинна першою зайти до хати в цей день — це принесе удачу та достаток на цілий рік.

До коли триває період коляд?

Традиційний сезон колядування триває до Водохреща — 6 січня за новим стилем. Тобто старт — ввечері 24 грудня, а фініш — 6 січня включно.

Українські традиції під час колядування

Колядки — це не просто спів. Це цілий ритуал, де кожна деталь має значення. Наприклад, зоря на паличці — символ світла, яке веде до добра. Кожух навиворіт і солом’яні пояси — елементи стародавнього захисного костюма, який мав відганяти все лихе. Віншування господарям — побажання врожаю, миру, здоров’я. Мирилки та жарти — особливо у молоді. Коляда була шансом походити гуртом і провести гарно час.

Коляда спершу була обрядом "винесення старого року й закликання духів плодючості", а вже пізніше стала християнським святковим співом. Тому вона така "древня". Українці бережуть цю традицію й донині — у цифрову еру.

