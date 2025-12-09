Теперь не 6 января: когда в Украине начинается коляда по новому стилю и до когда продолжается

Коляда продолжается от Сочельника до Крещения

В Украине коляда — это не просто "старые традиции", а целый культурный сезон, который имеет свои определенные правила и магию. После перехода на новоюлианский церковный календарь, даты праздников, а также колядования, сместились на 13 дней.

Когда начинают колядовать по новому стилю

Колядовать можно начинать с самого Сочельника — то есть вечером 24 декабря. В традиции это считается моментом, когда "небо открывается", и именно тогда разрешена первая коляда. По поверьям, первым в доме должен заколядовать мальчик – считается, что он приносит удачу семье.

Первое "Добрий вечір тобі, пане господарю" должно звучать уже после появления первой звезды — символического упоминания о Вифлеемской. То есть — как только заря появилась, смело доставайте колокольчики и идите радовать соседей.

Колядники. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Однако в этот период не только колядуют. Например, 31 декабря 2025 по новому стилю — праздник святой Маланки, то есть в этот вечер щедруют. По традиции щедривки поют дети и девочки, но иногда это делают и парни.

На Святого Василия, 1 января 2026 года, засевают. Это обычно делают мальчики, парни и мужчины. По поверьям, именно человек мужского пола должен первым зайти в дом в этот день — это принесет удачу и достаток на целый год.

Семья за праздничным столом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

До когда длится период коляд?

Традиционный сезон колядования продолжается до Крещения — 6 января по новому стилю. То есть старт – вечером 24 декабря, а финиш – 6 января включительно.

Украинские традиции во время колядования

Колядки – это не просто пение. Это целый обряд, где любая деталь имеет значение. Например, звезда на палочке – символ света, ведущего к добру. Кожух наизнанку и соломенные пояса — элементы древнего защитного костюма, который должен отгонять все злое. Поздравление хозяев – пожелание урожая, мира, здоровья. Мирилки и шутки – особенно у молодежи. Коляда была шансом походить вместе и провести хорошо время.

Праздничный постный стол. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Коляда сначала была обрядом "вынесения старого года и призыва духов плодовитости", а уже позже стала христианским праздничным пением. Поэтому она такая "древняя". Украинцы берегут эту традицию и по сей день, даже в цифровую эру.

