В Польщі картопля по 3 грн. Чи вплине імпорт на ціни в Україні

Минулого року цей овоч продавали дорожче, ніж зараз

Вартість картоплі цьогоріч у порівнянні з 2024 роком знизилась, однак побоювання щодо стрибка ціни залишається. Проте тут слід розуміти, що імпорт коренеплоду з-за кордону не матиме суттєвого впливу на вартість.

Про це Сергій Рибалко, віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда", розповів "Телеграфу" в матеріалі "В Україні зміняться ціни на один із найходовіших продуктів: що вплинуло на здорожчання".

Що треба знати:

Україна вже імпортує картоплю, але не для потреб споживачів

Торік 1 кг коренеплоду в середньому коштував 24-30 грн/кг, на ринках — 17 грн/кг

За словами Рибалка, наразі у Польщі ціна картоплі в гривнях становить 3,20-3,50 за кілограм. При цьому в Україні вона у виробників близько 6 гривень.Тому вважати, що імпорт польської картоплі допоможе або втримати ціни на українських ринках, або навіть знизити — хибна стратегія.

"Поляки нам експортують картоплю. Армія її закупає", – розповів експерт.

За його словами, більшість великих сільгоспвиробників не постачає в армію, бо це тягне за собою численні перевірки та проблеми. Тому наразі потреби армії в картоплі закриває імпорт.

Ціни на картоплю у 2025

Оксана Руженкова, експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва, підтвердила, що Польща та Німеччина цього року отримали чудовий врожай і постачають картоплю в Україну по 6-7 гривень. При цьому кінцевий споживач отримує картоплю по 15-16 грн, а не по 25 грн і більше, як було минулого року.

Зауважимо, що у 2024 році у жовтні ціна картоплі сягнула в середньому 24−30 грн за кілограм в супермаркетах, а на оптових базах — 17 грн. У 2025 в цей же період середньомісячна ціна коренеплоду становить 15,590 грн.

