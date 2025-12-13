Зі святом всіх Андріїв! Яскраві картинки та теплі привітання для близьких

Цього дня за старим стилем свої іменини відзначають Андрії

У суботу, 13 грудня, за старим стилем відзначається День Андрія Первозванного. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар це свято відзначається 30 листопада. Однак можна привітати знайомих та близьких Андріїв із Днем ангела і сьогодні.

"Телеграф" підготував добірку яскравих картинок, листівок та поздоровлень своїми словами, щоб ви могли привітати Андріїв з їхніми іменинами.

Листівки та привітання з Днем ангела Андрія

Андрію, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе і твою сім’ю від усіх бід. Бажаю тобі багато сил, міцного здоров’я та невичерпного оптимізму. Залишайся такою ж чудовою людиною!

***

Зі святом, дорогий Андрію! Сьогодні твій особливий день, і я щиро бажаю, щоб твій Ангел-охоронець ніколи не відходив від тебе. Нехай він веде тебе життям до великих успіхів і дарує успіх у всіх починаннях. Будь щасливий!

Вітаю, Андрію! Хочу побажати тобі у цей світлий День ангела, щоб у твоєму житті було багато радості, тепла та натхнення. Нехай твій ангел завжди підставляє тобі крило у скрутну хвилину. Вір у себе та свої сили!

***

Андрію, з іменинами тебе! Бажаю тобі всього найкращого, що тільки можна побажати. Нехай кожен твій день буде сповнений змісту, а серце – любов’ю. Здоров’я тобі, благополуччя та величезного особистого щастя!

З Днем ангела, Андрійку! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде твоєю надійною опорою. Бажаю, щоб у твоєму житті було якнайбільше світлих і сонячних днів. Нехай усі твої плани обов’язково здійсняться!

***

Дорогий Андрію, вітаю! У це свято хочу побажати тобі гармонії в душі та спокою у серці. Нехай твій ангел дарує тобі мудрість для прийняття вірних рішень та терпіння. Щастя, здоров’я та виконання бажань!

Андрію, сьогодні твій день! Нехай небеса тебе благословлять, а твій Ангел-охоронець направить на правильний шлях життя. Бажаю тобі тільки хороших новин, вірних друзів та великого кохання. Прийми мої найтепліші привітання!

***

Вітаю з іменинами, Андрію! Нехай твій ангел завжди оберігає твій дім і дарує мир твоїй родині. Бажаю, щоб тебе завжди супроводжував успіх, а твій шлях був легким і світлим. Від душі всього найкращого!

Андрію, зі святом! Сьогодні чудова нагода, щоб побажати тобі нескінченного потоку енергії та життєвої сили. Нехай твій ангел допомагає тобі впоратися з усіма труднощами. Здоров’я та довголіття тобі!

***

З Днем ангела, Андрію! Бажаю тобі, щоби твій захисник завжди був поруч і підказував правильний шлях. Нехай твоє життя буде сповнене яскравих моментів, приємних сюрпризів та добрих людей. Будь завжди таким же позитивним!

Дорогий Андрійку, вітаю тебе! У цей світлий день бажаю тобі міцної віри, надії та великої чистої любові. Нехай твій ангел веде тебе до успіху та оберігає від негараздів. Нехай кожен день приносить лише радість!

***

Андрію, з Днем ангела! Щиро бажаю тобі, щоби ти завжди відчував підтримку свого небесного покровителя. Нехай усі твої добрі справи повертаються тобі сторицею. Бажаю тобі радості, благополуччя та всіх земних благ!

Раніше "Телеграф" розповідав, чим особливий день зимового сонцестояння та що не можна робити. Загадуйте бажання та плануйте.