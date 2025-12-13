С праздником всех Андреев! Яркие картинки и теплые поздравления для близких

В этот день по старому стилю свои именины отмечают Андреи

В субботу, 13 декабря, по старому стилю отмечается День Андрея Первозванного. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, этот праздник отмечается 30 ноября. Однако можно поздравить знакомых и близких Андреев с Днем ангела и сегодня.

"Телеграф" подготовил подборку ярких картинок, открыток и поздравлений своими словами, чтобы вы могли поздравить Андреев с их именинами.

Открытки и поздравления с Днем ангела Андрея

Андрей, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя и твою семью от всех бед. Желаю тебе много сил, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма. Оставайся таким же замечательным человеком!

***

С праздником, дорогой Андрей! Сегодня твой особенный день, и я искренне желаю, чтобы твой Ангел-хранитель никогда не отходил от тебя. Пусть он ведет тебя по жизни к большим успехам и дарит удачу во всех начинаниях. Будь счастлив!

Поздравляю, Андрей! Хочу пожелать тебе в этот светлый День ангела, чтобы в твоей жизни было много радости, тепла и вдохновения. Пусть твой ангел всегда подставляет тебе крыло в трудную минуту. Верь в себя и свои силы!

***

Андрей, с именинами тебя! Желаю тебе всего самого доброго, что только можно пожелать. Пусть каждый твой день будет наполнен смыслом, а сердце – любовью. Здоровья тебе, благополучия и огромного личного счастья!

С Днем ангела, Андрюша! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет твоей надежной опорой. Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше светлых и солнечных дней. Пусть все твои планы обязательно осуществятся!

***

Дорогой Андрей, поздравляю! В этот праздник хочу пожелать тебе гармонии в душе и покоя в сердце. Пусть твой ангел дарит тебе мудрость для принятия верных решений и терпение. Счастья, здоровья и исполнения желаний!

Андрей, сегодня твой день! Пусть небеса тебя благословят, а твой Ангел-хранитель направит на правильный жизненный путь. Желаю тебе только хороших новостей, верных друзей и большой любви. Прими мои самые теплые поздравления!

***

Поздравляю с именинами, Андрей! Пусть твой ангел всегда оберегает твой дом и дарит мир твоей семье. Желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, а твой путь был легким и светлым. От души всего наилучшего!

Андрей, с праздником! Сегодня замечательный повод, чтобы пожелать тебе нескончаемого потока энергии и жизненной силы. Пусть твой ангел помогает тебе справляться со всеми трудностями. Здоровья и долголетия тебе!

***

С Днем ангела, Андрей! Желаю тебе, чтобы твой защитник всегда был рядом и подсказывал правильный путь. Пусть твоя жизнь будет полна ярких моментов, приятных сюрпризов и добрых людей. Будь всегда таким же позитивным!

Дорогой Андрюша, поздравляю тебя! В этот светлый день желаю тебе крепкой веры, надежды и большой чистой любви. Пусть твой ангел ведет тебя к успеху и оберегает от невзгод. Пусть каждый день приносит только радость!

***

Андрей, с Днем ангела! Искренне желаю тебе, чтобы ты всегда чувствовал поддержку своего небесного покровителя. Пусть все твои добрые дела возвращаются тебе сторицей. Желаю тебе радости, благополучия и всех земных благ!

