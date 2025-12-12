Приховує підземні ходи та цвинтар з "велетнями": в Україні є село з цікавою історією
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей край може приховувати чимало цікавих таємниць
В Україні є безліч населених пунктів з цікавою історією та незвичайними назвами. Серед них виділяється село Булаї на Вінниччині, яке зберігає свої таємниці.
Це село розташоване у Погребищенській міській громаді Вінницької області. Станом на 2001 рік його населення становило 364 особи, свіжіших даних поки немає.
Які таємниці зберігає село Булаї
Історія села Булаї налічує сторіччя: спочатку поселення належало шляхетській родині Збаразьких, з 1664 року — Константину Вишневецькому, пізніше село переходило у володіння Потоцьких та Собанських.
Під час Другої світової війни населений пункт окупували фашистські війська, а в 1944 він був звільнений Червоною армією. У 2020 роціБулаї увійшли до складу Вінницького району.
Назва села, ймовірно, виникла за часів панщини й походить від фрази "Пан не дає, а була Є", що означає, що попри те, що пан нічого не дає, у селі є "була" — тобто хліб.
На перший погляд, Булаї здаються звичайним селом, але багато будинків там були в покинутому стані ще майже 10 років тому. Проте головна особливість села прихована під землею.
Місцевий мешканець розповів журналістам "Vlasno.info", що під Булаями простягається ціла мережа підземних ходів. Вхід у катакомби колись був біля його будинку.
Ці підземні ходи виникли з часів набігів татар. Коли їхнє військо проходило повз це село, то все місцеве населення ховалось під землею, що врятувало їх від вірної смерті
Секрет того, що підземні ходи збереглися з того часу в особливостях місцевого ґрунту, оскільки Булаї розташовані на глиняному ґрунті, який чудово тримає форму.
Також у селі захований старовинний цвинтар, який місцеві побоялися чіпати, оскільки натикалися на останки людей, зростом 2,2-2,4 метра. Можливо, якби археологи зацікавилися цим краєм, то могли б знайти там багато цікавого та по-іншому подивитися на історію Поділля.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні знайшли село, яке ідеально описує наше життя зараз. Він знаходиться у Хмельницькій області.