Приховує підземні ходи та цвинтар з "велетнями": в Україні є село з цікавою історією

В Україні є безліч населених пунктів з цікавою історією та незвичайними назвами. Серед них виділяється село Булаї на Вінниччині, яке зберігає свої таємниці.

Це село розташоване у Погребищенській міській громаді Вінницької області. Станом на 2001 рік його населення становило 364 особи, свіжіших даних поки немає.

Які таємниці зберігає село Булаї

Історія села Булаї налічує сторіччя: спочатку поселення належало шляхетській родині Збаразьких, з 1664 року — Константину Вишневецькому, пізніше село переходило у володіння Потоцьких та Собанських.

Село Булаї у Вінницькій області, Фото: Vlasno.info

Під час Другої світової війни населений пункт окупували фашистські війська, а в 1944 він був звільнений Червоною армією. У 2020 роціБулаї увійшли до складу Вінницького району.

Назва села, ймовірно, виникла за часів панщини й походить від фрази "Пан не дає, а була Є", що означає, що попри те, що пан нічого не дає, у селі є "була" — тобто хліб.

Під селом Булаї заховані катакомби, Фото: Vlasno.info

На перший погляд, Булаї здаються звичайним селом, але багато будинків там були в покинутому стані ще майже 10 років тому. Проте головна особливість села прихована під землею.

Місцевий мешканець розповів журналістам "Vlasno.info", що під Булаями простягається ціла мережа підземних ходів. Вхід у катакомби колись був біля його будинку.

Ці підземні ходи виникли з часів набігів татар. Коли їхнє військо проходило повз це село, то все місцеве населення ховалось під землею, що врятувало їх від вірної смерті мешканець села Іван Куц

Секрет того, що підземні ходи збереглися з того часу в особливостях місцевого ґрунту, оскільки Булаї розташовані на глиняному ґрунті, який чудово тримає форму.

У селі Булаї є підземні ходи, Фото: Vlasno.info

Також у селі захований старовинний цвинтар, який місцеві побоялися чіпати, оскільки натикалися на останки людей, зростом 2,2-2,4 метра. Можливо, якби археологи зацікавилися цим краєм, то могли б знайти там багато цікавого та по-іншому подивитися на історію Поділля.

У селі Булаї є незвичайний цвинтар, Фото: Vlasno.info

