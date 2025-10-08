Сніжний барс, білі ведмеді та найкумедніші кошенята манула: журі оголосило переможців Siena International Photo Awards 2025

Днями були опубліковані найкращі знімки у категорії "Тварини у природному середовищі

Кожного року фотоконкурс Siena International Photo Awards (SIPA) збирає тисячі фотографів із різних куточків світу, які змагаються у мистецтві фотографії в різних категоріях. 2025 рік не став винятком — конкурс зібрав неймовірні роботи, що вражають своєю красою, емоційністю та унікальністю моментів, зафіксованих фотографами.

Галерея робіт SIPA 2025 року пропонує унікальні кадри з різних куточків планети. Фотографи зуміли зловити миті, коли тварини проявляють свої природні інстинкти, ведуть полювання, виховують потомство чи просто взаємодіють між собою.

Що таке SIPA?

Siena International Photo Awards — це престижний міжнародний конкурс, що відбувається в Італії, у місті Сієна. Він проходить щорічно і має кілька номінацій: від "Пейзажів та пригод", "Красоти природи", "Тварин у природі", до "Фотоісторій" та "Документалістики". Організатори забезпечують велику увагу як професійним фотографам, так і аматорам, заохочуючи надсилати роботи, які передають дух часу і атмосферу явищ природи й життя.

Фото переможців 2025 року: які кадри журі оцінило найвище

"The Ghost of the Mountains" by Sandesh Kadur

Перший приз отримало фото "Привид гір" Сандеша Кадура. На високогірному хребті в суворих Гімалаях Ладакху, Індія, фотопастка зафіксувала снігового барса (Panthera uncia), який позначає найвищу точку скелі своїми феромонами.

"Inside The Pack" by Amit Eshel

Друга премія відійшла до Аміта Ешеля. Його фото "Усередині зграї" демонструє велич арктичних вовків. Майже монохромний кадр відображає снігові простори та білу шерсть вовків, що зливається з навколишнім середовищем, дихання переривається лише їхніми пильними очима.

Filling Up by Nick Kanakis

Третю премію отрима Нік Карнакіс – на його кадрі алмазний водяний вуж полює на велику зелену жабу. Використання розсіяного спалаху за межами камери дозволило зберегти цей рідкісний момент хижацтва, м'яко освітлюючи сцену, не порушуючи природного балансу події.

"It is mine" by Qingrong Yang

"Primal Plunge" by Suliman Alatiqi

Макака, що харчується крабами (Macaca fascicularis), плаває на островах Пхі-Пхі. Ці примати, відомі своєю надзвичайною адаптивністю, знайшли ідеальний баланс у прибережному середовищі.

"Shake" by Yanru Shen

У 2020 році авторка вирушила до невеликого містечка в Арктиці, щоб сфотографувати білих ведмедів в екстремальних умовах льоду та снігу. У цьому світі льоду та снігу вона виявила величезне терпіння та наполегливість, рішуче налаштована не втрачати жодної миті.

"Kittens Rock" by Amit Eshel

Рідкісна зустріч з надзвичайно великим послідом із шести кошенят манула. Ці маленькі, кремезні представники породи котячих з круглими мордочками, густою шерстю та пухнастими хвостами добре пристосовані до кам'янистих ландшафтів Центральної Азії та відомі своєю невловимою натурою.

Чому цей конкурс важливий?

SIPA не тільки допомагає популяризувати фотомистецтво, а й привертає увагу світової аудиторії до проблем збереження природи і тварин, багатства біорізноманіття нашої планети. Завдяки таким кадрам, люди отримують нагоду по-новому побачити красу дикої природи і усвідомити необхідність її захисту.

Раніше "Телеграф" розповідав про добірку найзахопливіших знімків конкурсу Wildlife Photographer of the Year. Кожне таке фото — це окрема історія про життя й боротьбу тварин у їхньому природному середовищі.