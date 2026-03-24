Когда Благовещение в 2026 году и что категорически запрещено делать в этот большой праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых значимых праздников в церковной традиции. Это торжество относится к числу двунадесятых, то есть двенадцати важнейших событий в жизни Церкви, и имеет фиксированную дату.

Когда отмечается Благовещение?

В 2026 году православные христиане (согласно новоюлианскому календарю) отметят Благовещение 25 марта. В этом году праздник выпадает на среду.

Согласно писанию, в этот день состоялось явление Архангела Гавриила Деве Марии. Именно он принес благую весть о том, что Ей суждено стать матерью Спасителя мира — Иисуса Христа.

Стоит отметить, что первые упоминания о праздновании относятся еще к III веку. В древности праздник называли по-разному: Зачатие Христа, Приветствие Марии или Благовещение о Христе. Главный посыл заложен в его названии — это "благая весть", дающая надежду.

В этот день верующие посещают храмы, где проходят торжественные литургии. У Богородицы просят мира, здоровья для близких и заступничества. Также в праздник немного ослабляется Великий пост — разрешена рыба и растительное масло.

Что нельзя делать на Благовещение?

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и генеральной уборкой.

Не рекомендуется в праздник работать в саду или на огороде.

Запрещено заниматься рукоделием — шить, вязать, вышивать.

Нельзя в праздничный день сквернословить, ссориться или проявлять агрессию.

Не стоит давать деньги в долг, даже близким людям.

В этот день не проводят крестины и венчания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать мраморные крашенки на Пасху. Пошаговая инструкция для покраски яиц с видео.