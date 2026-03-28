Понадобится лишь две вещи: с этим лайфхаком ваш пуховик следующей зимой будет выглядеть как новый
В сети делятся советами, доказавшими эффективность на практике
На улице уже Весна и зимние вещи нужно уже готовить к хранению на следующий сезон. Одной из самых "привередливых" из таких является пуховик, поскольку после стирки его наполнитель сбивается и портит внешний вид.
Однако есть простые лайфхаки, которые помогут быстро вернуть вещи ее первозданный тонус. В соцсети ТикТок рассказали, что после этого пуховик будет прекрасно храниться до следующего холодного сезона.
Как правильно стирать пуховик
Женщина советует вывернуть пуховик на внутреннюю сторону и застегнуть все замки перед стиркой. Чтобы пух оставался рыхлым, в барабан стиральной машины следует положить два-три чистых теннисных или специальных мячика – они помогают распушить пух во время стирки.
Также важно использовать жидкое стиральное средство в виде геля без кондиционера. В стиральной машине лучше выбрать деликатный режим или специальный режим для пуховых изделий с температурой около 20 градусов и скоростью вращения до 800 оборотов.
Как сушить пуховик
Сушить пуховик нужно только в горизонтальном положении. После высыхания понадобится всего две вещи: бытовой фен и щетка для волос или тремпель для одежды.
Включив холодный воздух и направив фен внутрь пуховика, легкими ударами следует "простучать" спину, плечи и рукава. Благодаря этому можно сэкономить время и нервы, а вещь будет выглядеть как новая.
Сушить пуховик нужно только в горизонтальном положении. После высыхания понадобится всего две вещи: бытовой фен и щетка для волос или тремпель для одежды.