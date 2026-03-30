Секонд-хенд тепер для багатих? Які зараз ціни в Україні (відео)

Вартість залежить не лише від дня тижня

Українці досить часто закуповують речі у секондхендах. Здебільшого це відбувається задля їхнього перепродажу, однак є й ті, хто купують речі для себе. Проте зараз чимало людей скаржаться на те, що ціни поступово перестають бути доступними.

Так, українка розповіла, як одні джинси у секонді заважили на понад 700 грн. Зауважимо, що ймовірніше — це був брендовий одяг, хоча етикетку жінка не показала.

"Вже речі не по 3 копійки, як всі думають", — йдеться у підписі під відео.

Додамо, що в більшості секондів ціна за кілограм товару відрізняється по днях тижня та залежно від завозу. Окрім того, є окрема вартість для люксового одягу. Водночас думка користувачів щодо джинсів за 700 грн розділилась: хтось казав, що за якісний та брендовий одяг — це нормальна ціна, а хтось погоджувався з авторкою.

Люди писали:

Та, да, вже і на секонді дорого…

Ну не знаю, буквально на днях купила в останній день нові джинси з біркою за 60 грн.

Ну якщо це реальна тканина джинса, то дешево.

Які ціни зараз в секондах

Одними з найпопулярніших для закупів є магазини EconomClass. Тут ціна залежить від дня тижня, як видно на фото, найвища у понеділок або вівторок, а найнижча у неділю. Також є розділення на люксовий одяг (останній рядок) та звичайний (середній рядок). Виходить, що люксовий одяг у вівторок коштує понад 1 тисячу за кг, а у неділю — 564 грн.

Ціни на одяг у EconomClass

Окрім того, популярністю користуються й магазини HUMANA. До слова, у них ціни дещо схожі, але бувають дні фіксованих цін, до прикладу, все по 46 грн, або -50% на ексклюзивні речі. Українці вже розповіли, як купили чимало речей менше ніж на 200 грн.

