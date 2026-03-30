Секонд-хенд теперь для богатых? Какие сейчас цены в Украине (видео)

Стоимость зависит не только от дня недели

Украинцы довольно часто закупают вещи в секонд-хендах. В основном это происходит для их перепродажи, однако есть и те, кто покупает вещи для себя. Однако сейчас многие жалуются на то, что цены постепенно перестают быть доступными.

Так, украинка рассказала, как одни джинсы в секонде стоили более 700 грн. Заметим, что вероятнее всего — это была брендовая одежда, хотя этикетку женщина не показала.

"Уже вещи не по 3 копейки, как все думают", — говорится в подписи под видео.

В большинстве секондов цена за килограмм товара отличается по дням недели и в зависимости от завоза. Кроме того, есть отдельная стоимость для люксовой одежды. В то же время мнение пользователей относительно джинсов за 700 грн разделилось: кто-то говорил, что за качественную и брендовую одежду это нормальная цена, а кто-то соглашался с автором.

Люди писали:

Та, да, уже и на секонде дорого…

Ну, не знаю, буквально на днях купила в последний день новые джинсы с биркой за 60 грн.

Ну, если это реальная ткань джинса, то дешево.

Какие цены сейчас в секондах

Одними из самых популярных для покупок являются магазины EconomClass. Здесь цена зависит от дня недели, как видно на фото, самая высокая в понедельник или вторник, а самая низкая в воскресенье. Также есть разделение на люксовую одежду (последняя строка) и обычную (средняя строка). Выходит, что люксовая одежда во вторник стоит свыше 1 тысячи за кг, а в воскресенье — 564 грн.

Цены на одежду в EconomClass

Кроме того, популярностью пользуются магазины HUMANA. К слову, у них цены несколько похожи, но бывают дни фиксированных цен, например, все по 46 грн, или -50% на эксклюзивные вещи. Украинцы уже рассказали, как купили немало вещей меньше чем на 200 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как популярный магазин может обманывать покупателей с ценниками на этикетках.