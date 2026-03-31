Чому одні крашанки виходять яскравими, а інші тьмяними: секрет у самих яйцях

Це дуже проста хитрість

Фарбування яєць здається простим процесом, але результат часто виходить зовсім різним — навіть якщо використовують однакові барвники. Колір може лягти нерівно, вийти тьмяним або, навпаки, яскравим і насиченим, і це залежить не лише від фарби.

Саме вибір кольору яєць часто вирішують, як виглядатиме готовий результат. "Телеграф" поділився одним простим секретом.

Які яйця брати

Для фарбування крашанок найчастіше радять брати курячі яйця з білою, гладкою та цілою шкаралупою. На такій поверхні фарба лягає рівно і дає яскравий колір без плям.

Коричневі яйця теж використовують, але вони більше підходять для темних або натуральних відтінків, наприклад, при фарбуванні цибулевим лушпинням чи каркаде. Вибір кольору шкаралупи впливає на кінцевий результат, тому його враховують ще до початку фарбування.

Яйця. Фото: УНІАН

Яйця перед покупкою треба перевіряти

Перед покупкою яйця перевіряють на цілісність і зовнішній вигляд. Шкаралупа має бути без тріщин, плям і нерівностей, бо будь-яке пошкодження може призвести до витікання під час варіння. Також звертають увагу на свіжість і маркування — зазвичай обирають яйця категорії Д або С, найзручнішими вважають середні за розміром С1.

Тріщини на яйці. Фото: Reddit

Поради перед фарбуванням

Перед фарбуванням яйця миють у теплій воді. Потім шкаралупу протирають оцтом або слабким розчином соди, щоб поверхня була чистішою і фарба лягала рівномірно. Щоб уникнути тріщин під час варіння, яйця перед цим тримають при кімнатній температурі близько години. Після фарбування їх інколи змащують невеликою кількістю рослинної олії для блиску.

Які яйця брати для фарбування. Фото: інфографіка Телеграфа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати глазур для паски без сирих яєць на желатині.