Насуваються сніг та морози? На Волині очікується різке та сильне похолодання

В Україну йдуть холодні повітряні маси з півночі Європи

У Волинській області найближчим часом очікується холодна погода. Стовпчики термометрів можуть опуститися до 0 градусів.

Про це свідчать прогнози синоптиків. Так, згідно з даними сервісу Meteo.ua, з 9 по 13 квітня у Волинській області температура повітря перебуватиме в районі -1+11 градусів. Можливі опади у вигляді дощів та навіть снігу.

Аналогічної думки дотримуються і спеціалісти сайту Meteofor. Вони також вважають, що з 8 до 13 квітня на Волині температура повітря опуститься до -2+12 градусів. У більшості днів можливий сніг з дощем.

Похолодання у квітні через циклони

Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав про те, що у другій декаді квітня очікується зміна погодних умов – на Україну насунуться холодні повітряні маси з півночі Європи. Це призведе до зниження температури: вночі вона опускатиметься до близько 0 градусів, вдень становитиме +8…+13 °C, дещо тепліше буде на півдні та південному сході. Похолодання триватиме кілька днів, після чого в третій декаді квітня повернеться комфортна весняна погода. У цей період можливі короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Прогноз середньої температурної аномалії на території Європи у квітні 2026 р. за даними чисельної моделі CFS

